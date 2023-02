Ennesimo furto nel Vallo di Diano, colpo in abitazione

Un’altra triste notizia di un furto che si è verificato nella serata di ieri a Padula, precisamente in un’abitazione sita al confine con Sala Consilina. I proprietari erano presenti in casa, ma non hanno avuto la minima idea di quanto stava accadendo.

Il colpo

I ladri sono entrati forzando un infisso posto al primo piano della casa e hanno messo a soqquadro la camera da letto, portando via alcuni oggetti in oro dal valore ancora da determinare.

Questo episodio di furto segue un altro simile accaduto solo pochi giorni fa a Padula, quando una villetta ubicata nel Parco Smeralda è stata svaligiata da ladri che hanno portato via denaro e preziosi per un valore complessivo superiore ai diecimila euro.

I colpi

Purtroppo, i furti in abitazione sono diventati sempre più frequenti in molte parti del paese e rappresentano una grave violazione della sicurezza delle persone e delle loro proprietà. È importante che tutti coloro che vivono in zone a rischio adottino tutte le misure necessarie per proteggere le proprie case, come l’installazione di sistemi di allarme e la chiusura accurata di tutte le porte e finestre.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili di questi atti criminali e assicurarli alla giustizia, ma è fondamentale che ogni cittadino collabori fornendo eventuali informazioni utili a risolvere questi casi. Speriamo che gli autori di questi furti vengano presto identificati e che la situazione di insicurezza venga risolta.