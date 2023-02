Auletta presa di mira dai ladri: notte di paura con i malviventi che hanno agito in più zone del paese

Ondata di furti e tentati furti ad Auletta nella notte appena trascorsa. In contrada “Pisciolo” è stata presa di mira un’abitazione il cui proprietario vice in Germania.

I malviventi approfittando dell’assenza dell’uomo, sono riusciti a portare via una bici della Bmw, attrezzatture, una televisione ed hanno anche tentato di caricare un frigorifero probabilmente su un grosso mezzo.

La dinamica

Sempre ad Auletta, probabilmente la stessa banda di ladri, ha tentato un furto in un’altra abitazione dove però sono stati messi in fuga dall’allarme e le inferriate alle finestre. I malviventi, però, erano riusciti ad introdursi nella cantina della struttura ed avevano già portato fuori oggetti agricoli, che erano pronti a caricare e portare via.

L’allarme e l’arrivo dei proprietari li ha messi in fuga. I ladri sono scappati via con un’auto, un’utilitaria, rubata sempre ad Auletta. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri.

Non si placa l’ondata di furti nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano. L’ultimo colpo è stato messo a segno qualche sera fa in una villetta ubicata nel Parco Smeraldo nei pressi del Convento di San Francesco a Padula.

In quel caso, i ladri sono entrati in azione dopo essersi assicurati che non vi fossero persone all’interno della casa di proprietà di un panificatore che ha la sua attività a Sala Consilina.

La preoccupazione e la rabbia dei residenti

“Da mesi i ladri fanno quello che vogliono, girano di notte, fanno i sopralluoghi, decidono quali abitazioni colpire e poi lo fanno –così commenta una cittadina – Si corre il rischio che prima o poi qualcuno possa farsi giustizia da solo e solo allora, come accaduto in altre parti d’Italia, si interverrà in modo incisivo ? Non dobbiamo arrivare a questo punto ma perché ciò non accada non dobbiamo essere lasciati da soli”.