Torna l’allarme furti nel Vallo di Diano: i ladri tornano in azione, ecco dove

Ancora furti nel Vallo di Diano. Dopo una sorta di “tregua” nel periodo natalizio, i ladri sono tornati in azione. A Monte San Giacomo i malviventi si sono introdotti in un’abitazione ma sono stati messi in fuga dalle urla della proprietaria e dal figlio. Sempre nel piccolo centro valdianese.

Ladri in azione sul territorio valdianese

I malviventi sono riusciti nel loro intento, riuscendo ad entrare in una casa e a portare via gli oggetti in oro della famiglia.

Ancora una volta come già accaduto qualche mese fa nell’abitazione di proprietà dell’ex sindaco Accetta, i ladri hanno agito indisturbati ai piani superiori mentre al piano terra c’erano il proprietario e la suocera che non si sono accorti di nulla. Un altro colpo si è registrato a Sassano.

Le dichiarazioni

«E’ opportuno che lo Stato dia segnali concreti della sua presenza anche nelle Aree interne. Occorre che garantisca protezione ai cittadini che devono poter vivere in sicurezza. Pur riconoscendo alle Forze dell’Ordine, a cui va assoluta gratitudine, i meriti per quanto riescono a fare, è evidente che nel territorio Valdianese e cilentano insiste un problema di organico. I presidi sono insufficienti e soprattutto è esiguo il numero degli uomini a disposizione»