Allarme furti nel Vallo di Diano: una foto incastra i ladri della gioielleria di Teggiano

Prosegue, purtroppo l’allarme furti, nel Vallo di Diano sia nelle abitazioni che in alcune attività commerciali. La coppia di ladri, un uomo ed una donna, che hanno messo a segno un furto in una gioielleria di Teggiano portando via circa 70 catenine d’oro, per un valore di oltre 50 mila euro, hanno un volto.

I fatti

Le telecamere di videosorveglianza di un’altra gioielleria dove i due erano entrati senza riuscire nel loro intento li ha immortalati: un uomo ed una donna ben vestiti con fare cordiale e molto sorridenti. I due, da indiscrezioni, sembra siano stato avvistati anche in un’altra zona del Vallo di Diano.

Sulle loro tracce i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal Capitano Roberto Bertini. I militari nella serata di ieri hanno messo in atto una vera e propria task force su tutto il territorio del Vallo di Diano con controlli a tappeto nei pressi degli svincoli autostradali ma anche con pattugliamenti nelle periferie dei paesi.

I Carabinieri valdianesi stanno lavorando alacremente per cercare di individuare i ladri che continuano ad agire nonostante lo stato d’allarme che si vive nel territorio.