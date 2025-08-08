Attualità

Emergenza idrica a Sanza, l’Amministrazione lancia un appello: “Razionalizzare l’uso dell’acqua potabile”

A causa della calda estate 2025, le riserve idriche scarseggiano ed è necessario un uso parsimonioso e razionalizzato dell'acqua potabile

Angela Bonora

8 Agosto 2025

Rubinetto acqua

L’Amministrazione Comunale di Sanza lancia un appello alla cittadinanza per affrontare la complicata situazione idrica che sta interessando il territorio. A causa della calda estate 2025, le riserve idriche scarseggiano, rendendo necessario un uso parsimonioso e razionalizzato dell’acqua potabile. La priorità è garantire che tutti i cittadini possano disporre della risorsa per le necessità igienico-sanitarie fondamentali.

Controlli intensificati e sanzioni per gli usi impropri

Nonostante l’invito alla collaborazione, l’Amministrazione sottolinea che “purtroppo viene fatto un uso improprio dell’acqua utilizzata spesso, in moltissimi casi verificati, per l’irrigazione di orti e giardini”. Questo tipo di comportamento “non può essere più tollerato”. Di conseguenza, Polizia Municipale, Arma dei Carabinieri e Carabinieri Forestali hanno annunciato un intensificarsi delle attività di verifica e controllo nei prossimi giorni. Chi verrà sorpreso a sprecare acqua andrà incontro a sanzioni e conseguenze.

L’acqua mancherà sulla rete idrica comunale

Il Comune avvisa inoltre che, a causa della scarsità delle riserve e “nonostante il grande lavoro effettuato costantemente dal responsabile del servizio idrico”, è inevitabile che l’acqua mancherà sulla rete idrica comunale nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Per far fronte a questa situazione, l’Amministrazione Comunale chiede ai cittadini di collaborare e, laddove possibile, di installare serbatoi di accumulo nelle proprie abitazioni, al fine di sopperire ai periodi di assenza di acqua dalla rete pubblica.

