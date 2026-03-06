Attualità

Emergenza fisioterapia a Sapri: CittadinanzAttiva denuncia la paralisi delle riabilitazioni post-operatorie

CittadinanzAttiva Sapri lancia l'allarme sulla carenza di fisioterapisti nel reparto di Ortopedia: chiesta l'assegnazione urgente di personale per garantire le cure post-operatorie.

Redazione Infocilento
Ospedale Sapri

La sezione locale di CittadinanzAttiva Sapri – Golfo di Policastro ha sollevato una questione critica riguardante l’assistenza sanitaria presso il Presidio Ospedaliero di Sapri. Attraverso una nota ufficiale indirizzata ai vertici dell’ASL Salerno, l’associazione ha segnalato gravi disagi per i pazienti dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia, i quali si trovano impossibilitati a ricevere i necessari trattamenti riabilitativi post-operatori a causa della mancanza di personale specializzato.

Le proteste dei cittadini e il rischio per la salute

L’intervento di CittadinanzAttiva nasce dalle numerose proteste pervenute dai cittadini, esasperati dalle difficoltà nell’accedere a un servizio essenziale per il recupero funzionale dopo un intervento chirurgico. L’associazione sottolinea come il trattamento riabilitativo post-operatorio sia “obbligatorio affinchè non vengano pregiudicati i risultati funzionali sui pazienti”, evidenziando che tali prestazioni devono essere garantite quotidianamente sia ai pazienti allettati che a quelli deambulanti.

Attualmente, la situazione appare precaria: le prestazioni vengono erogate solo saltuariamente grazie all’impiego di fisioterapisti provenienti dal Distretto Sanitario 71. Questa soluzione d’emergenza, tuttavia, sta innescando un effetto domino negativo, poiché finisce per sottrarre ore preziose alla medicina territoriale, con il risultato che le prenotazioni dei cittadini si allungano di molti mesi.

Leggi anche:

Ospedale di Sapri, carenze di personale in pediatria e ostetricia: la denuncia della Fials Provinciale

La richiesta di provvedimenti urgenti

Di fronte a quello che viene definito un servizio “indispensabile”, il Responsabile di CittadinanzAttiva, Vincenzo Lovisi, e il Responsabile del Tribunale del Malato, Nicola Pepe, hanno chiesto una riorganizzazione immediata della Riabilitazione Ospedaliera.

Nello specifico, la proposta avanzata per tamponare l’emergenza, in attesa di nuove assunzioni, prevede il trasferimento di almeno due unità di personale dall’ospedale di Vallo della Lucania, dove, secondo quanto riportato nella nota, persisterebbe un esubero di fisioterapisti. L’obiettivo è ripristinare la regolarità delle cure e garantire il diritto alla salute dei pazienti del Golfo di Policastro.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Libro

Eboli: al via la terza edizione del concorso di poesia “Ai miei Cari”, ecco come partecipare

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita, ecco le modalità per partecipare

Real Cilento, la sconfitta brucia ma il pubblico è da applausi: coreografia da categoria superiore a Moio della Civitella

Nonostante la sconfitta interna contro il Sicignano, il Real Cilento celebra il suo straordinario pubblico. A Moio della Civitella una coreografia d'altri tempi spinge i giallorossi.

Sanza

Tutela del territorio e volontariato: nasce a Sanza il nuovo distaccamento della Guardia Nazionale Ambientale

Inaugurato il Distaccamento della Guardia Nazionale Ambientale a Sanza, diretto da Denise De Mieri. Ecco i servizi di tutela territoriale e come contattare l'ente

Ponte Soranna

Ponte Soranna a Capitello, un anno di ritardi e disagi: il PSI Golfo di Policastro sollecita il Comune di Ispani e ANAS

Il Coordinamento del PSI Golfo di Policastro chiede che venga fornito al più presto un aggiornamento ufficiale e pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori e sui tempi previsti per la loro conclusione

Scontri tifosi A2

Scontri tra ultras e traffico in tilt sull’A2: emessi 29 DASPO

I tifosi erano già stati tutti denunciati per i gravi disordini verificatisi lo scorso ottobre lungo l'autostrada A2

Raffaele Cantone

Raffaele Cantone alla guida della Procura di Salerno: l’unanimità del Csm

Raffaele Cantone è il nuovo Procuratore Capo di Salerno. Scelto all'unanimità dal Csm, l'ex Presidente Anac eredita dossier scottanti

Tribunale di Lagonegro

Tragico incidente sulla Teggiano-Polla: una condanna e un rinvio a giudizio per la morte di due giovani di Polla

Nella giornata di ieri è stata emessa la sentenza nei confronti di uno dei due imputati: l’uomo alla guida del fuoristrada è stato condannato a 5 anni di reclusione al termine del processo celebrato con rito abbreviato

Cilentana

Cilentana: cedimento sul piano viabile, scatta il limite di 10 km/h a Montano Antilia

Anas dispone il limite di 10 km/h sulla SS 18 Var Cilentana (km 148+950 - 149+150) per cedimento stradale. Senso unico alternato e possibili rallentamenti

Autobus

Venerdì nero per il trasporto pubblico: iniziato lo sciopero. Durerà 4 ore

Venerdì 6 marzo 2026 previsto sciopero dei trasporti di 4 ore (8:30-12:30). Busitalia Campania avvisa: possibili disagi su linee urbane ed extraurbane

Mela Uaitanedda

Mela Uaitanedda: l’antico tesoro di San Mauro Cilento diventa Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT)

Il Ministero riconosce la mela uaitanedda di San Mauro Cilento come PAT. Scopri la storia di questa cultivar antica, simbolo di biodiversità nel cuore del Cilento.

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 6 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Fuochi d'artificio

Rogo alla festa patronale di Bosco: condannato il pirotecnico per incendio colposo

Il Tribunale di Vallo della Lucania ha condannato a due anni il tecnico pirotecnico per l'incendio che nel 2016 distrusse oltre 4 ettari a San Giovanni a Piro