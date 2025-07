Emergenza cinghiali nel Cilento: allarme sicurezza sulle strade

La presenza sempre più massiccia di cinghiali nel Cilento sta diventando un’emergenza cronica, con ripercussioni dirette sulla sicurezza stradale.

L’ultimo episodio

Nella serata di ieri, mercoledì 23 luglio, un branco composto da oltre dieci esemplari è stato avvistato lungo la Cilentana, in prossimità dello svincolo di Vallo della Lucania. Solo la prontezza di riflessi di un automobilista ha evitato l’impatto, riuscendo a far fuggire gli animali e a scongiurare un possibile incidente. L’episodio ha riacceso l’attenzione su un problema che da tempo affligge il territorio.

Situazione critica nelle Aree Interne

Nei giorni scorsi, diverse carcasse di cinghiali sono state ritrovate ai bordi delle principali arterie viarie, testimoniando l’elevata incidenza di collisioni tra veicoli e fauna selvatica. La situazione è particolarmente critica nelle aree interne del Cilento, dove la proliferazione incontrollata degli ungulati sta causando crescenti problemi, soprattutto in prossimità dei centri abitati e delle strade a scorrimento veloce. Il rischio di incidenti è in costante aumento, con gravi implicazioni per la sicurezza pubblica. Intanto, le segnalazioni da parte dei cittadini continuano a moltiplicarsi.

I cittadini chiedono maggiori controlli

Avvistamenti notturni e attraversamenti improvvisi sono ormai all’ordine del giorno, mentre cresce la richiesta di interventi urgenti e misure strutturali in grado di contenere un fenomeno sempre più fuori controllo.