Emergenza cinghiali nei centri abitati, il Parco: «competenza della Regione Campania»

Continua l’emergenza cinghiali nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; tante le segnalazioni della presenza degli ungulati nei centri abitati o in prossimità degli stessi, che sono pervenute all’Ente Parco.

La nota del Parco

A tal proposito l’Ente ha voluto inviare un comunicato – diretto ai sindaci dei comuni del Parco, alla Regione Campania, Assessorato all’Agricoltura, all’ASL Salerno, al Reparto Carabinieri Parco, al Sig. Prefetto di Salerno – richiamando le competenze che la legislazione assegna alle singole amministrazioni.

Nella nota si legge come : “sulla base della normativa richiamata gli interventi per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale sono di competenza della Regione Campania.In ogni caso, in uno spirito di leale collaborazione, si dichiara la massima disponibilità dell’Ente Parco nel rispetto delle competenze legislativamente previste”.