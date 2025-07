Castellabate: cinghiali a pochi passi dalle abitazioni ad Ogliastro Marina

Non è di certo una novità, ma nell’ultimo periodo si sono intensificate notevolmente le visite dei cinghiali nella frazione Ogliastro Marina del Comune di Castellabate. Gli ungulati, ormai, si spingono sempre più nei pressi delle abitazioni, arrivando a pochi passi da cancelli o viali d’ingresso.

Le segnalazioni

Gli avvistamenti avvengono soprattutto in serata quando i cinghiali si muovono in branco per avvicinarsi al centro abitato a caccia di cibo. Gli ungulati restano un pericolo serio soprattutto per i tanti veicoli in circolazione. Diversi, infatti, sono i piccoli incidenti che si continuano a registrare nella zona a causa della loro presenza sulle strade. Ormai il problema dei cinghiali colpisce in maniera diffusa l’intero territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni con frequenti avvistamenti non più solamente nelle zone collinari, ma anche nei paesi costieri.