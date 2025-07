Emergenza caldo nelle carceri: dalla Fondazione Forense di Salerno ventilatori per il carcere

Americo Montera, Presidente della Fondazione Forense di Salerno, ha annunciato un’iniziativa solidale voluta dal Consiglio di Amministrazione per rispondere all’emergenza caldo che sta colpendo la popolazione detenuta nella Casa Circondariale di Salerno.

L’iniziativa

Su proposta di Carmen M. Piscitelli, componente del Consiglio di Amministrazione insieme agli Brunella De Maio, Lia Fortunato, Valerio Iorio e al Presidente Americo Montera, la Fondazione ha deliberato l’acquisto di ventilatori da destinare agli ospiti dell’istituto penitenziario.

L’iniziativa, che rientra pienamente tra le finalità statutarie dell’Ente, rappresenta un segno tangibile di attenzione verso una realtà spesso dimenticata, oggi più che mai in difficoltà a causa delle temperature eccezionali.

«Il recente rinnovo delle cariche sociali della Fondazione voluto dal Consiglio dell’ Ordine degli avvocati con cui siamo in sinergia, ha dato nuova energia alla nostra Fondazione – ha dichiarato Americo Montera – e ci ha permesso di avviare iniziative concrete, capaci di coniugare sensibilità umana e attenzione al territorio. La solidarietà verso i più fragili, anche in contesti difficili come quello carcerario, deve essere un impegno costante per la comunità forense».

I ventilatori sono stati consegnati il 10 luglio e sono quindi a disposizione della Direzione della Casa Circondariale che ha manifestato in una nota la gratitudine e il plauso per il senso di vicinanza alla popolazione carceraria e per l’attenzione dell’Avvocatura ai diritti fondamentali dei detenuti.