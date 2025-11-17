Elisa torna a Eboli con il suo tour: appuntamento domani al PalaSele

Dopo l’abbraccio oceanico di San Siro, Elisa è tornata a far vibrare la sua musica nei palasport di tutta Italia. Il nuovo tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners, arriva domani, martedì 18 novembre, al PalaSele per un concerto attesissimo, a distanza di quattordici anni dalla sua ultima ​esibizione a Eboli.

Il live

Il live sarà l’occasione per riascoltare brani che hanno segnato il suo percorso, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per questi spazi che favoriscono un contatto potente e diretto con il pubblico.

Sul palco, un mondo poetico e potente prende forma: grandi fiori bianchi che si aprono come un giardino simbolico, mentre gli imponenti ledwall alle sue spalle alternano immagini della natura, grafiche evocative, e primi piani che restituiscono la forza emotiva di ogni brano.

La scenografia riprende quella di San Siro, ma nei palasport acquista un’intimità nuova, più raccolta e cinematografica.

Il programma

La scaletta, generosa e vibrante, attraversa l’intera carriera dell’artista: da “Eppure sentire” a “Luce”, da “Vivere tutte le vite” a “Gli ostacoli del cuore”, passando per le collaborazioni più recenti.

Apre il concerto “Dillo solo al buio”, chiude “A modo tuo”, con Elisa sempre al centro: voce limpida, energia fisica e una presenza che unisce grazia e forza. Un tour che conferma la sua statura di artista capace di parlare a generazioni diverse.

Il sold out

Verso il sold out, lo show di domani avrà inizio alle ore 21, l’ingresso generale sarà consentito dalle ore 19. Dopo le date di novembre, Elisa proseguirà il suo viaggio musicale nei palasport anche nel 2026 con nuove tappe tra cui il ritorno a Eboli sabato 9 maggio; i biglietti sono già disponibili su Ticketone.

Con la tappa di “Elisa Palasport Live 2025” si avvicina il rush finale del calendario spettacolare 2025 a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele dove è atteso, venerdì 28 novembre, Marracash per la prima data del tour “MarraPalazzi25”. Sarà la prima volta che il “King del Rap”, per citare uno dei suoi album di successo, si esibirà a Eboli, come sarà la prima volta anche per Annalisa che con il “Ma noi siamo fuoco. CAPITOLO I” della sua nuova narrazione arriverà martedì 2 dicembre.