Furto al PalaSele di Eboli: colpita associazione di ginnastica artistica

Un’associazione sportiva dilettantistica di ginnastica artistica è stata vittima di un furto al PalaSele di Eboli. Il furto, avvenuto nei giorni scorsi, ha privato l’organizzazione di tutti i suoi attrezzi, essenziali per l’attività sportiva.

Tra il materiale sottratto, figura anche una pedana regolamentare di ben 144 metri quadrati. I malviventi si sono introdotti in uno dei locali del palazzetto per compiere il furto, il cui ammontare economico e sportivo non è ancora stato quantificato, ma si prospetta ingente.

La eenuncia e le indagini

La presidente dell’ASD, profondamente scossa dalla scoperta dell’accaduto, si è recata presso le autorità competenti per presentare denuncia. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per risalire agli autori del crimine.

Si indaga per capire le dinamiche del furto e identificare i responsabili. La speranza è che le indagini possano portare al recupero del materiale sottratto e alla restituzione degli attrezzi all’associazione.

Le reazioni

Il furto ha suscitato reazioni anche a livello politico. Il gruppo locale di Fratelli d’Italia – Città di Eboli ha espresso il proprio sconcerto in una nota stampa. “È inaccettabile continuare ad assistere a episodi del genere in una città che non tutela chi lavora onestamente, ma solo chi serve alla scalata sociale di pochi”, si legge nel comunicato, sottolineando la necessità di maggiore sicurezza e protezione per le realtà che operano onestamente sul territorio. L’episodio solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle strutture sportive e sulla tutela delle associazioni che investono risorse e impegno per la promozione dello sport.