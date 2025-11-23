Elezioni regionali in Campania, seggi chiusi: crolla l’affluenza

Sarà possibile votare nuovamente nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15. Ecco i dati dei comuni sull'affluenza

A cura di Ernesto Rocco
Elezioni regionali

Seggi chiusi in Campania, dove sono in corso le elezioni per eleggere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il consiglio regionale. Alle 23 di oggi concluse le attività di voto; sarà possibile recarsi nuovamente alle urne nella giornata di domani, lunedì 24 novembre, dalle ore 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio.

L’affluenza della prima giornata di votazioni si conferma in netto calo; sebbene il dato delle 19 aveva fatto segnalare una leggera ripresa, alle 23 hanno votato soltanto il 31% degli aventi diritto, rispetto al 38% delle scorse elezioni regionali.

Provincia di Salerno in linea con la media nazionale.

Comuneore 12ore 19ore 23Precedente ore 23
SALERNO8,2025,6031,1038,58
ACERNO8,0023,9430,5936,37
AGROPOLI8,9525,2330,2934,39
ALBANELLA8,9225,3530,4435,19
ALFANO4,3614,9617,7719,76
ALTAVILLA SILENTINA7,4923,2029,4235,98
AMALFI7,3722,8827,2452,32
ANGRI9,0228,3035,6255,11
AQUARA6,0222,30N.P.
ASCEA7,6224,0128,4029,92
ATENA LUCANA4,4219,28N.P.
ATRANI12,5228,6331,9642,86
AULETTA5,5419,0024,1627,24
BARONISSI9,6629,1435,3742,55
BATTIPAGLIA9,0025,44N.P.
BELLIZZI12,9633,6639,8642,42
BELLOSGUARDO5,2019,4924,9228,65
BRACIGLIANO7,9330,3038,4346,64
BUCCINO6,1320,7526,9630,24
BUONABITACOLO6,5222,0126,6725,72
CAGGIANO5,0817,5921,6528,22
CALVANICO5,3625,6333,1348,62
CAMEROTA5,7617,9520,0922,09
CAMPAGNA7,1423,5629,9135,48
CAMPORA5,8716,1317,8921,50
CANNALONGA6,2222,1827,9923,77
CAPACCIO PAESTUM8,1425,46N.P.
CASAL VELINO9,8324,5127,8346,62
CASALBUONO4,3216,0419,6624,42
CASALETTO SPARTANO5,0314,5418,9726,72
CASELLE IN PITTARI4,3521,3329,0627,26
CASTEL SAN GIORGIO10,4133,1241,1045,44
CASTEL SAN LORENZO5,1316,1723,9127,90
CASTELCIVITA8,6327,1232,2237,38
CASTELLABATE4,4517,1819,9031,30
CASTELNUOVO CILENTO6,0520,1125,1432,11
CASTELNUOVO DI CONZA0,883,303,967,32
CASTIGLIONE DEL GENOVESI5,6923,2931,7745,45
CAVA DE’ TIRRENI9,1428,1236,4352,17
CELLE DI BULGHERIA4,9716,6519,4242,06
CENTOLA5,6018,6322,5826,36
CERASO4,9917,6321,5125,04
CETARA11,2527,0032,2442,54
CICERALE7,1422,5726,6428,95
COLLIANO5,6217,1823,5628,74
CONCA DEI MARINI15,5022,6726,8340,92
CONTRONE6,1123,8129,0635,62
CONTURSI TERME10,6031,68N.P.
CORBARA9,1932,1942,9646,44
CORLETO MONFORTE3,7513,3418,1824,11
CUCCARO VETERE7,2526,2229,6436,26
EBOLI9,6027,48N.P.
FELITTO7,4525,9530,0029,99
FISCIANO8,8129,1138,5144,69
FURORE8,2425,0027,5033,38
FUTANI6,2319,9925,6224,73
GIFFONI SEI CASALI8,2627,8636,3040,72
GIFFONI VALLE PIANA9,8027,8334,4841,73
GIOI3,6515,1517,7622,31
GIUNGANO8,0628,7334,9438,95
ISPANI6,0317,3220,7946,47
LAUREANA CILENTO7,5021,4124,0831,71
LAURINO5,1220,2327,4544,70
LAURITO5,4619,3523,9827,02
LAVIANO4,1813,8719,4422,98
LUSTRA5,1621,4126,5853,96
MAGLIANO VETERE3,4914,8418,7224,98
MAIORI8,1322,2425,7050,38
MERCATO SAN SEVERINO10,1830,4337,6042,10
MINORI9,6427,5432,0436,92
MOIO DELLA CIVITELLA4,9218,8223,7325,80
MONTANO ANTILIA6,5523,0027,7427,68
MONTE SAN GIACOMO6,9526,1931,6431,34
MONTECORICE6,0819,5322,6327,82
MONTECORVINO PUGLIANO9,0727,0134,9939,74
MONTECORVINO ROVELLA6,8822,1427,6932,90
MONTEFORTE CILENTO4,1614,6717,9720,70
MONTESANO SULLA MARCELLANA4,4716,5920,1125,58
MORIGERATI2,649,01N.P.
NOCERA INFERIORE10,0429,7537,6139,80
NOCERA SUPERIORE9,2530,7239,4043,10
NOVI VELIA8,7932,1930,8041,11
OGLIASTRO CILENTO8,6224,8930,7639,63
OLEVANO SUL TUSCIANO7,9926,2532,5538,38
OLIVETO CITRA8,5924,7031,2140,08
OMIGNANO9,3328,6233,4341,10
ORRIA3,1512,4817,6022,47
OTTATI7,5628,2433,7836,81
PADULA3,9714,1718,2521,48
PAGANI8,2425,18N.P.
PALOMONTE8,0825,1131,7936,40
PELLEZZANO9,2226,86N.P.
PERDIFUMO5,6021,7724,5029,09
PERITO6,5622,7425,7934,40
PERTOSA6,1524,0830,7652,59
PETINA6,1527,7933,3338,98
PIAGGINE2,9512,6815,4923,06
PISCIOTTA4,5518,9822,8126,50
POLLA7,6525,6432,4049,23
POLLICA9,1523,2926,4125,03
PONTECAGNANO FAIANO9,7827,13N.P.
POSITANO8,9822,7326,5454,73
POSTIGLIONE8,8326,7832,3251,54
PRAIANO10,7725,0929,0430,71
PRIGNANO CILENTO6,9324,2828,4434,11
RAVELLO7,0219,5822,1433,04
RICIGLIANO7,8327,3632,9239,54
ROCCADASPIDE8,1528,2134,7436,00
ROCCAGLORIOSA5,1618,8223,0528,92
ROCCAPIEMONTE8,7329,8937,5642,60
ROFRANO5,1415,7219,3923,31
ROMAGNANO AL MONTE8,5329,7136,1832,26
ROSCIGNO7,3727,8932,2428,62
RUTINO7,9421,5925,9336,13
SACCO2,5711,2112,6519,08
SALA CONSILINA6,4224,5630,6432,93
SALENTO6,5323,0326,6736,04
SALERNO9,1028,85N.P.
SALVITELLE9,5430,0236,1839,66
SAN CIPRIANO PICENTINO10,0428,2135,9250,46
SAN GIOVANNI A PIRO6,7921,8025,2342,30
SAN GREGORIO MAGNO3,6414,76N.P.
SAN MANGO PIEMONTE11,4829,4736,3641,04
SAN MARZANO SUL SARNO8,1724,7332,1057,17
SAN MAURO CILENTO6,2623,7828,3131,78
SAN MAURO LA BRUCA3,1219,9423,2128,70
SAN PIETRO AL TANAGRO6,2722,5826,5034,45
SAN RUFO3,9617,6824,1127,21
SAN VALENTINO TORIO10,1129,76N.P.
SANT’ANGELO A FASANELLA4,6323,3526,9250,56
SANT’ARSENIO7,7526,6631,2137,69
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO11,6235,2446,2249,41
SANTA MARINA5,5517,8021,5337,90
SANTOMENNA2,718,129,6712,25
SANZA4,7220,8826,3930,20
SAPRI7,6922,2525,7132,29
SARNO6,8423,6628,3733,20
SASSANO8,4231,6937,1650,25
SCAFATI8,5625,89N.P.
SCALA11,6928,7132,4037,91
SERRAMEZZANA8,3320,0021,6731,20
SERRE9,9429,7036,1138,28
SESSA CILENTO6,2420,5023,1932,19
SIANO8,8632,6441,3447,44
SICIGNANO DEGLI ALBURNI8,6225,97N.P.
STELLA CILENTO10,3428,3433,2834,07
STIO4,8616,5819,1222,79
TEGGIANO6,8122,8325,7229,79
TORCHIARA7,7923,8327,3340,11
TORRACA5,9021,4225,1338,89
TORRE ORSAIA5,5615,5219,1326,32
TORTORELLA4,3314,2919,0926,36
TRAMONTI5,5622,2127,0143,30
TRENTINARA4,1520,1826,7734,00
VALLE DELL’ANGELO7,1819,4123,9427,55
VALLO DELLA LUCANIA7,9825,0329,2133,18
VALVA4,8219,7326,2330,20
VIBONATI6,6418,3921,0125,35
VIETRI SUL MARE8,9327,9333,7339,86

