Elezioni regionali in Campania, seggi chiusi: crolla l’affluenza

Seggi chiusi in Campania, dove sono in corso le elezioni per eleggere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il consiglio regionale. Alle 23 di oggi concluse le attività di voto; sarà possibile recarsi nuovamente alle urne nella giornata di domani, lunedì 24 novembre, dalle ore 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio.
L’affluenza della prima giornata di votazioni si conferma in netto calo; sebbene il dato delle 19 aveva fatto segnalare una leggera ripresa, alle 23 hanno votato soltanto il 31% degli aventi diritto, rispetto al 38% delle scorse elezioni regionali.
Provincia di Salerno in linea con la media nazionale.
|Comune
|ore 12
|ore 19
|ore 23
|Precedente ore 23
|SALERNO
|8,20
|25,60
|31,10
|38,58
|ACERNO
|8,00
|23,94
|30,59
|36,37
|AGROPOLI
|8,95
|25,23
|30,29
|34,39
|ALBANELLA
|8,92
|25,35
|30,44
|35,19
|ALFANO
|4,36
|14,96
|17,77
|19,76
|ALTAVILLA SILENTINA
|7,49
|23,20
|29,42
|35,98
|AMALFI
|7,37
|22,88
|27,24
|52,32
|ANGRI
|9,02
|28,30
|35,62
|55,11
|AQUARA
|6,02
|22,30
|N.P.
|–
|ASCEA
|7,62
|24,01
|28,40
|29,92
|ATENA LUCANA
|4,42
|19,28
|N.P.
|–
|ATRANI
|12,52
|28,63
|31,96
|42,86
|AULETTA
|5,54
|19,00
|24,16
|27,24
|BARONISSI
|9,66
|29,14
|35,37
|42,55
|BATTIPAGLIA
|9,00
|25,44
|N.P.
|–
|BELLIZZI
|12,96
|33,66
|39,86
|42,42
|BELLOSGUARDO
|5,20
|19,49
|24,92
|28,65
|BRACIGLIANO
|7,93
|30,30
|38,43
|46,64
|BUCCINO
|6,13
|20,75
|26,96
|30,24
|BUONABITACOLO
|6,52
|22,01
|26,67
|25,72
|CAGGIANO
|5,08
|17,59
|21,65
|28,22
|CALVANICO
|5,36
|25,63
|33,13
|48,62
|CAMEROTA
|5,76
|17,95
|20,09
|22,09
|CAMPAGNA
|7,14
|23,56
|29,91
|35,48
|CAMPORA
|5,87
|16,13
|17,89
|21,50
|CANNALONGA
|6,22
|22,18
|27,99
|23,77
|CAPACCIO PAESTUM
|8,14
|25,46
|N.P.
|–
|CASAL VELINO
|9,83
|24,51
|27,83
|46,62
|CASALBUONO
|4,32
|16,04
|19,66
|24,42
|CASALETTO SPARTANO
|5,03
|14,54
|18,97
|26,72
|CASELLE IN PITTARI
|4,35
|21,33
|29,06
|27,26
|CASTEL SAN GIORGIO
|10,41
|33,12
|41,10
|45,44
|CASTEL SAN LORENZO
|5,13
|16,17
|23,91
|27,90
|CASTELCIVITA
|8,63
|27,12
|32,22
|37,38
|CASTELLABATE
|4,45
|17,18
|19,90
|31,30
|CASTELNUOVO CILENTO
|6,05
|20,11
|25,14
|32,11
|CASTELNUOVO DI CONZA
|0,88
|3,30
|3,96
|7,32
|CASTIGLIONE DEL GENOVESI
|5,69
|23,29
|31,77
|45,45
|CAVA DE’ TIRRENI
|9,14
|28,12
|36,43
|52,17
|CELLE DI BULGHERIA
|4,97
|16,65
|19,42
|42,06
|CENTOLA
|5,60
|18,63
|22,58
|26,36
|CERASO
|4,99
|17,63
|21,51
|25,04
|CETARA
|11,25
|27,00
|32,24
|42,54
|CICERALE
|7,14
|22,57
|26,64
|28,95
|COLLIANO
|5,62
|17,18
|23,56
|28,74
|CONCA DEI MARINI
|15,50
|22,67
|26,83
|40,92
|CONTRONE
|6,11
|23,81
|29,06
|35,62
|CONTURSI TERME
|10,60
|31,68
|N.P.
|–
|CORBARA
|9,19
|32,19
|42,96
|46,44
|CORLETO MONFORTE
|3,75
|13,34
|18,18
|24,11
|CUCCARO VETERE
|7,25
|26,22
|29,64
|36,26
|EBOLI
|9,60
|27,48
|N.P.
|–
|FELITTO
|7,45
|25,95
|30,00
|29,99
|FISCIANO
|8,81
|29,11
|38,51
|44,69
|FURORE
|8,24
|25,00
|27,50
|33,38
|FUTANI
|6,23
|19,99
|25,62
|24,73
|GIFFONI SEI CASALI
|8,26
|27,86
|36,30
|40,72
|GIFFONI VALLE PIANA
|9,80
|27,83
|34,48
|41,73
|GIOI
|3,65
|15,15
|17,76
|22,31
|GIUNGANO
|8,06
|28,73
|34,94
|38,95
|ISPANI
|6,03
|17,32
|20,79
|46,47
|LAUREANA CILENTO
|7,50
|21,41
|24,08
|31,71
|LAURINO
|5,12
|20,23
|27,45
|44,70
|LAURITO
|5,46
|19,35
|23,98
|27,02
|LAVIANO
|4,18
|13,87
|19,44
|22,98
|LUSTRA
|5,16
|21,41
|26,58
|53,96
|MAGLIANO VETERE
|3,49
|14,84
|18,72
|24,98
|MAIORI
|8,13
|22,24
|25,70
|50,38
|MERCATO SAN SEVERINO
|10,18
|30,43
|37,60
|42,10
|MINORI
|9,64
|27,54
|32,04
|36,92
|MOIO DELLA CIVITELLA
|4,92
|18,82
|23,73
|25,80
|MONTANO ANTILIA
|6,55
|23,00
|27,74
|27,68
|MONTE SAN GIACOMO
|6,95
|26,19
|31,64
|31,34
|MONTECORICE
|6,08
|19,53
|22,63
|27,82
|MONTECORVINO PUGLIANO
|9,07
|27,01
|34,99
|39,74
|MONTECORVINO ROVELLA
|6,88
|22,14
|27,69
|32,90
|MONTEFORTE CILENTO
|4,16
|14,67
|17,97
|20,70
|MONTESANO SULLA MARCELLANA
|4,47
|16,59
|20,11
|25,58
|MORIGERATI
|2,64
|9,01
|N.P.
|–
|NOCERA INFERIORE
|10,04
|29,75
|37,61
|39,80
|NOCERA SUPERIORE
|9,25
|30,72
|39,40
|43,10
|NOVI VELIA
|8,79
|32,19
|30,80
|41,11
|OGLIASTRO CILENTO
|8,62
|24,89
|30,76
|39,63
|OLEVANO SUL TUSCIANO
|7,99
|26,25
|32,55
|38,38
|OLIVETO CITRA
|8,59
|24,70
|31,21
|40,08
|OMIGNANO
|9,33
|28,62
|33,43
|41,10
|ORRIA
|3,15
|12,48
|17,60
|22,47
|OTTATI
|7,56
|28,24
|33,78
|36,81
|PADULA
|3,97
|14,17
|18,25
|21,48
|PAGANI
|8,24
|25,18
|N.P.
|–
|PALOMONTE
|8,08
|25,11
|31,79
|36,40
|PELLEZZANO
|9,22
|26,86
|N.P.
|–
|PERDIFUMO
|5,60
|21,77
|24,50
|29,09
|PERITO
|6,56
|22,74
|25,79
|34,40
|PERTOSA
|6,15
|24,08
|30,76
|52,59
|PETINA
|6,15
|27,79
|33,33
|38,98
|PIAGGINE
|2,95
|12,68
|15,49
|23,06
|PISCIOTTA
|4,55
|18,98
|22,81
|26,50
|POLLA
|7,65
|25,64
|32,40
|49,23
|POLLICA
|9,15
|23,29
|26,41
|25,03
|PONTECAGNANO FAIANO
|9,78
|27,13
|N.P.
|–
|POSITANO
|8,98
|22,73
|26,54
|54,73
|POSTIGLIONE
|8,83
|26,78
|32,32
|51,54
|PRAIANO
|10,77
|25,09
|29,04
|30,71
|PRIGNANO CILENTO
|6,93
|24,28
|28,44
|34,11
|RAVELLO
|7,02
|19,58
|22,14
|33,04
|RICIGLIANO
|7,83
|27,36
|32,92
|39,54
|ROCCADASPIDE
|8,15
|28,21
|34,74
|36,00
|ROCCAGLORIOSA
|5,16
|18,82
|23,05
|28,92
|ROCCAPIEMONTE
|8,73
|29,89
|37,56
|42,60
|ROFRANO
|5,14
|15,72
|19,39
|23,31
|ROMAGNANO AL MONTE
|8,53
|29,71
|36,18
|32,26
|ROSCIGNO
|7,37
|27,89
|32,24
|28,62
|RUTINO
|7,94
|21,59
|25,93
|36,13
|SACCO
|2,57
|11,21
|12,65
|19,08
|SALA CONSILINA
|6,42
|24,56
|30,64
|32,93
|SALENTO
|6,53
|23,03
|26,67
|36,04
|SALERNO
|9,10
|28,85
|N.P.
|–
|SALVITELLE
|9,54
|30,02
|36,18
|39,66
|SAN CIPRIANO PICENTINO
|10,04
|28,21
|35,92
|50,46
|SAN GIOVANNI A PIRO
|6,79
|21,80
|25,23
|42,30
|SAN GREGORIO MAGNO
|3,64
|14,76
|N.P.
|–
|SAN MANGO PIEMONTE
|11,48
|29,47
|36,36
|41,04
|SAN MARZANO SUL SARNO
|8,17
|24,73
|32,10
|57,17
|SAN MAURO CILENTO
|6,26
|23,78
|28,31
|31,78
|SAN MAURO LA BRUCA
|3,12
|19,94
|23,21
|28,70
|SAN PIETRO AL TANAGRO
|6,27
|22,58
|26,50
|34,45
|SAN RUFO
|3,96
|17,68
|24,11
|27,21
|SAN VALENTINO TORIO
|10,11
|29,76
|N.P.
|–
|SANT’ANGELO A FASANELLA
|4,63
|23,35
|26,92
|50,56
|SANT’ARSENIO
|7,75
|26,66
|31,21
|37,69
|SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
|11,62
|35,24
|46,22
|49,41
|SANTA MARINA
|5,55
|17,80
|21,53
|37,90
|SANTOMENNA
|2,71
|8,12
|9,67
|12,25
|SANZA
|4,72
|20,88
|26,39
|30,20
|SAPRI
|7,69
|22,25
|25,71
|32,29
|SARNO
|6,84
|23,66
|28,37
|33,20
|SASSANO
|8,42
|31,69
|37,16
|50,25
|SCAFATI
|8,56
|25,89
|N.P.
|–
|SCALA
|11,69
|28,71
|32,40
|37,91
|SERRAMEZZANA
|8,33
|20,00
|21,67
|31,20
|SERRE
|9,94
|29,70
|36,11
|38,28
|SESSA CILENTO
|6,24
|20,50
|23,19
|32,19
|SIANO
|8,86
|32,64
|41,34
|47,44
|SICIGNANO DEGLI ALBURNI
|8,62
|25,97
|N.P.
|–
|STELLA CILENTO
|10,34
|28,34
|33,28
|34,07
|STIO
|4,86
|16,58
|19,12
|22,79
|TEGGIANO
|6,81
|22,83
|25,72
|29,79
|TORCHIARA
|7,79
|23,83
|27,33
|40,11
|TORRACA
|5,90
|21,42
|25,13
|38,89
|TORRE ORSAIA
|5,56
|15,52
|19,13
|26,32
|TORTORELLA
|4,33
|14,29
|19,09
|26,36
|TRAMONTI
|5,56
|22,21
|27,01
|43,30
|TRENTINARA
|4,15
|20,18
|26,77
|34,00
|VALLE DELL’ANGELO
|7,18
|19,41
|23,94
|27,55
|VALLO DELLA LUCANIA
|7,98
|25,03
|29,21
|33,18
|VALVA
|4,82
|19,73
|26,23
|30,20
|VIBONATI
|6,64
|18,39
|21,01
|25,35
|VIETRI SUL MARE
|8,93
|27,93
|33,73
|39,86