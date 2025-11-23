Elezioni regionali, affluenza in Campania al 25%

Sale la percentuale di votanti in Campania, diminuisce il divario con cinque anni fa ma resta comunque in ribasso.

Il dato delle 19, infatti, parla del 25% degli elettori che si sono recati alle urne contro il 26,38 del 2020. La provincia di Salerno conferma il risultato regionale. 

Nei singoli comuni ci sono dati divergenti: se Vallo della Lucania è un linea con gli altri centri, Agropoli mantiene la media e supera il dato precedente che era al 22%, ben al di sotto del resto della regione.

Eboli sale al 27% ma cinque anni fa avevano votato il 36% degli aventi diritto. Dato più basso a Castellabate (17%), Sapri (22%), Polla e Sala Consilina (24%).

Salerno va oltre la media regionale e provinciale sfiorando il 29%.

