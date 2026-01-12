Elezioni provinciali, soddisfatto il centro-destra: «Premiato il lavoro dei partiti»

“L’elezione di due consiglieri provinciali, Antonio Somma e Modesto Del Mastro, ai quali vanno i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro, rappresenta un risultato importante che conferma il radicamento di Fratelli d’Italia in provincia di Salerno”. Lo dichiara il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia commentando l’esito delle elezioni provinciali.

La posizione di Fratelli d’Italia

“Siamo la lista più votata del centrodestra con 11527 voti ponderati e la terza tra tutte quelle presenti a questo appuntamento elettorale. Ringrazio tutti i candidati della nostra lista per il contributo e l’impegno dimostrati, così come gli amministratori locali che hanno partecipato con senso di responsabilità a questo appuntamento elettorale. Un ringraziamento particolare va anche ai vertici del partito e a tutta la classe dirigente che, a ogni livello, hanno contribuito a questo risultato con determinazione e spirito di squadra. Resta l’esigenza di proseguire il confronto sul rafforzamento della rappresentatività e della partecipazione democratica nelle Istituzioni provinciali, con l’obiettivo di avvicinare sempre di più i cittadini ai processi decisionali. Su questo Fratelli d’Italia continuerà a dare il proprio contributo in modo costruttivo” conclude Vietri.

Anche Forza Italia mostra soddisfazione. “Le elezioni provinciali di Salerno confermano la leadership politica di Forza Italia, che raddoppia i seggi grazie all’elezione di Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo, i due consiglieri più votati di tutto centrodestra. La fiducia degli amministratori dimostra che siamo il partito del fare, della politica virtuosa e del buon governo. Forza Italia in Campania è in costante crescita e lo dimostrano i risultati elettorali, con l’11% dei consensi alle regionali, e il boom di iscritti. Buon lavoro a Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo, che saranno impegnati a portare in Consiglio provinciale le istanze dei territori e a rappresentare un autorevole e solido punto di riferimento per i cittadini della provincia di Salerno”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit.

Soddisfatta la Lega

“Lo straordinario risultato elettorale ottenuto dal sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, premia la sua credibilità, il suo radicamento e la forza di un gioco di squadra che sa guardare al futuro. Il sostegno della Lega è stato un importante banco di prova e l’inizio di un nuovo cammino per il partito in provincia di Salerno”. Così, infine, il deputato e coordinatore regionale della Lega, Gianpiero Zinzi