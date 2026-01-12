Elezioni provinciali a Salerno, ecco chi sono i nuovi consiglieri

Si delineano i nuovi equilibri politici a Palazzo Sant’Agostino dopo l’ultima tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale. I risultati confermano una netta egemonia della coalizione di centro-sinistra, che riesce a conquistare ben 12 seggi su 16 complessivi, consolidando il controllo sull’ente.

I risultati delle liste e i protagonisti

Il Partito Democratico si conferma la forza trainante della coalizione, ottenendo la fetta più ampia di consiglieri. Il record di preferenze spetta a Giovanni Guzzo: il vicepresidente uscente è risultato il più votato in assoluto, guidando una folta rappresentanza del territorio cilentano.

Insieme a Guzzo, tra le fila dei dem entrano ufficialmente:

Roberto Mutalipassi (sindaco di Agropoli)

(sindaco di Agropoli) Massimo Loviso (sindaco di Polla)

(sindaco di Polla) Giuseppe Lanzara (sindaco di Pontecagnano Faiano)

(sindaco di Pontecagnano Faiano) Francesco Morra (sindaco di Pellezzano)

(sindaco di Pellezzano) Giorgio Marchese (sindaco di Siano)

(sindaco di Siano) Annarita Ferrara (consigliera comunale di Nocera Inferiore)

Ottime performance anche per la lista A testa alta, che porta in consiglio il sindaco di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti, e Giuseppe Arena (Nocera Inferiore). Per la lista Civiche in rete, il primo eletto risulta il sindaco di Trentinara Rosario Carione, mentre la formazione Avanti sarà rappresentata dal sindaco di Ottati e dal consigliere di Olevano sul Tusciano, Davide Zecca.

La composizione dell’opposizione

Il centro-destra si frammenta tra diverse sigle. Fratelli d’Italia si attesta come prima forza della minoranza, portando nell’assise il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, e il consigliere di Serramezzana, Modesto Del Mastro. Forza Italia risponde con due profili di esperienza: il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, e la vicesindaca di Castel San Giorgio, Giustina Galluzzo.

Il rebus della presidenza

Nonostante la definizione del consiglio, resta aperta la partita più complessa: quella per la guida dell’Ente. L’attuale presidente e sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, sembra prossimo alle dimissioni dalla carica di primo cittadino del capoluogo, mossa che comporterebbe automaticamente la decadenza dal ruolo in Provincia.

Sullo sfondo si delinea un possibile ritorno alle origini per Vincenzo De Luca, il cui nome circola con insistenza per una ricandidatura sia come sindaco di Salerno che, contestualmente, come presidente della Provincia, aprendo una fase politica del tutto nuova per il territorio.