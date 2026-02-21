Elezioni a Salerno, M5S: De Luca? «Noi saremo dall’altra parte»

Non ci sarà il campo largo a Salerno come accaduto alle elezioni regionali, o almeno Vincenzo De Luca non sarà il candidato. Ieri l’ex governatore ha rotto gli indugi confermando la sua discesa in campo, ma glissando sull’ipotesi di un campo largo e un’alleanza con il Movimento 5 Stelle. Ipotesi, quest’ultima, smentita dal partito stesso.

La posizione di Claudia Pecoraro

“La sua autocandidatura era già autocelebrata. Gli faccio i migliori auguri per questa campagna elettorale che non ci vedrà insieme. Continueremo ad essere all’opposizione del suo stesso governo cittadino perché non condividiamo il metodo, non la persona”, dice Claudia Pecoraro, già consigliere comunale di minoranza a Salerno e attuale assessore della giunta Fico.

Da verificare, a questo punto, se il campo largo troverà un suo candidato e soprattutto quale sarà la posizione del Partito Democratico se con De Luca o con gli alleati in Regione.