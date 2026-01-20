Claudia Pecoraro si dimette dal Consiglio comunale di Salerno: attenzione totale sull’Assessorato regionale

Claudia Pecoraro, nominata Assessore all’Ambiente della Regione Campania all’interno della nuova Giunta presieduta da Roberto Fico, ha ufficializzato questa mattina le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale a Salerno. La scelta segna un passaggio definitivo nel percorso istituzionale dell’esponente del Movimento 5 Stelle, che ha scelto di rinunciare al seggio cittadino per concentrarsi esclusivamente sulle nuove e delicate deleghe regionali.

Le ragioni della scelta istituzionale

Secondo quanto dichiarato dall’avvocata Pecoraro, la rinuncia al mandato consiliare nasce dalla consapevolezza che l’incarico in Regione richiede una dedizione assoluta. L’assessore ha sottolineato come la complessità degli impegni attuali non consenta di mantenere lo standard di presenza e precisione richiesto dal ruolo di consigliere comunale.

“È una decisione ponderata, responsabile e inevitabile. La mole di lavoro e la delicatezza delle deleghe che oggi svolgo come Assessora non sono compatibili con l’esercizio del mandato consiliare”, ha spiegato Pecoraro, aggiungendo che proseguire entrambi gli incarichi rischierebbe di tradursi in un disservizio per la comunità salernitana.

Il bilancio dell’esperienza a Salerno

Nel congedarsi dall’aula di Palazzo di Città, l’assessore ha rivolto un ringraziamento ai colleghi di maggioranza e opposizione, evidenziando come il confronto politico abbia contribuito alla sua crescita professionale e umana. La decisione viene presentata non come un disimpegno, ma come un’evoluzione della propria attività politica nel rispetto degli elettori.

“Il mio impegno non si ferma. Cambia forma, ma non intensità”, ha affermato Claudia Pecoraro, ribadendo la propria volontà di proseguire nel lavoro istituzionale con la stessa correttezza e fermezza che hanno caratterizzato il suo percorso nel Movimento 5 Stelle a Salerno.