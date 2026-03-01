Eccellenza: l’Ebolitana vince ad Angri e allunga sull’Apice

Vittoria pesantissima per la capolista Ebolitana di mister Pirozzi nella trasferta ad Angri. Ora sempre più sola in classifica, con tre lunghezze di vantaggio sull’Apice.
La partita
Inizia il match con la prima occasione al terzo per Sondergaard. Il suo diagonale termina a lato. Replica l’Ebolitana con Spinola al nono minuto: tiro dalla distanza parato da Colantuono. Si rinnova il duello a distanza tra Spinola ed il portiere. Minuto 14° l’argentino, prova con un tiro a giro: deviato in angolo da Colantuono.
Diciottesimo cross di De Sio, in area piccola tuffo di Trezza, che per poco di testa, manca l’impatto con il pallone e non trova la rete. Occasione per De Sio al 28 esimo.Cross di Akrapovic dalla sinistra, tocca in area di testa De Sio: pallone di pochissimo fuori, sulla destra del portiere. Due minuti dopo, punizione di Cavallo che colpisce un clamoroso palo. Un minuto di recupero e squadre negli spogliatoi. Fine primo tempo.
La ripresa
Riprende la partita con un tiro di Casacchia, all’ottavo con Pappalardo che controlla. Tre minuti dopo Maresca ci prova dal limite dell’area, ma la sua conclusione è debole. Al minuto 20°, bel colpo di testa di Siano che non trova la porta. Vantaggio dell’Ebolitana al ventisettesimo. Cross di Hefiane e Cappiello in due tempi, mette in rete, appena entrato.
Al 42 esimo tiro di Mareaca, salva sulla linea Siano che mette in angolo. Chance per il raddoppio sui piedi di Tagliamonte, al primo di recupero, palla di poco a lato. Termina la gara dopo sette di extra time. La capolista Ebolitana allunga in classifica. Tre punti di vantaggio sulla seconda.