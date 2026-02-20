Eccellenza: l’Ebolitana impegnata nel big match con l’Apice, il Club: “Tutti al Dirceu”

L’Ebolitana si prepara all’importante gara di domenica contro l’Apice, partita chiave per la prima posizione. Il big match, valido per la decima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, girone B, è in programma per domenica 22 febbraio, alle ore 15.00, allo stadio “Dirceu” di Eboli.

Le parole del DS Taglianetti

Una sfida tra le due migliori squadre del campionato, fondamentale per l’Ebolitana per staccare l’Apice di tre punti. “Una partita importante sicuramente, non credo sia una partita decisiva per definire il campionato – ha detto il DS Ramon Taglianetti parlando del big match di domenica – è una partita importante dove si può tracciare la strada per il raggiungimento dell’obiettivo, sicuramente da entrambe le squadre le motivazioni saranno alte però credo che venire a giocare qui al “Dirceu” per gli avversari non è mai una passeggiata”.

“Sono sicuro che il pubblico sarà il dodicesimo uomo in campo, perchè Eboli sportiva, gli Ultras Eboli, non faranno mancare il loro appoggio, in questa situazione saranno sicuramente il dodicesimo uomo in campo, nei momenti importanti, nei momenti decisivi sono stati sempre loro a darci una spinta maggiore, sono convinto che la tribuna sarà piena e noi ci auguriamo di regolare ai nostri tifosi una vittoria che potrebbe essere importante per il raggiungimento dell’obiettivo”, ha poi aggiunto il Ds dell’Ebolitana.

L’appello ai tifosi a riempire lo stadio

Il club ha voluto poi lanciare un appello ai tifosi a riempire lo stadio cittadino attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale; l’invito è quello di supportare la squadra in una partita importante, che si vince anche grazie al calore del pubblico sugli spalti.

In occasione del big match di domenica la società ha deciso di promuovere un’importante iniziativa: biglietto unico a soli 7 euro, ingresso gratuito per le donne, ingresso gratuito per gli under 14 e persone con disabilità. L’Ebolitana da sempre impegnata nella promozione sociale e nella vicinanza al territorio, ha poi voluto consegnare alle scuole primarie del territorio comunale biglietti omaggio agli alunni per coinvolgere le famiglie e avvicinare sempre più giovani ai colori biancoazzurri.







