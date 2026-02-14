Eccellenza: l’Ebolitana pareggia con il Puglianello

Nella nona giornata di ritorno, l’Ebolitana pareggia in trasferta contro il Puglianello, con tante perplessità per il rigore concesso e fatto ripetere.
La partita
Pronti via e subito si infiamma il match. Occasione al primo minuto con Delle Donne: diagonale che para Romano. In contropiede riparte la squadra di casa, un minuto dopo: Trezza viene ammonito per fermare il Puglianello. Punizione dal limite dell’area senza conseguenze.
Grande chance per Spinola, dopo diciassette minuti: diagonale che termina a lato di pochissimo con Romano battuto. In vantaggio l’Ebolitana con una straordinaria rete di Hefiane, dopo 38°di gioco: tiro a giro stupendo, toccato da Romanelli, che si insacca alle spalle di Romano. Esultanza di Hefiane che viene abbracciato, dai compagni e dalla panchina. Dopo due minuti di recupero, fine primo tempo.
La ripresa
Riprende il match con l’Ebolitana che prova a trovare il raddoppio ma senza fortuna. Rigore per fallo molto dubbio di Fernando, su Santangelo. Tira Cacciottolo si tuffa e para Sorrentino, ma viene clamoramente fatto ripetere il penalty. Questa volta al 15 esimo, segna Cacciottolo. Pareggio del Puglianello.
Al ventesimo palo di Thiam, con un preciso colpo di testa. La gara sotto una pioggia battente prosegue senza emozioni. Dopo cinque minuti di extra time termina la gara. Pareggio, con un rigore molto dubbio, con un tiro parato da Sorrentino e fatto incredibilmente ripetere.