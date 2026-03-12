Attualità

Eccellenza e logica a Battipaglia: l’Istituto Ferrari ospita i Giochi Matematici del Mediterraneo

Domenica 15 marzo l'IIS "Enzo Ferrari" di Battipaglia ospita la Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026 con 494 studenti della provincia di Salerno.

Matematica

Il mondo dei numeri e del pensiero logico si dà appuntamento a Battipaglia per un evento di rilievo provinciale. Domenica 15 marzo 2026, a partire dalle ore 9:30, l’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” diventerà il palcoscenico della Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026. La manifestazione, organizzata dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica, rappresenta ormai un punto di riferimento per la valorizzazione delle competenze scientifiche nel territorio salernitano.

Un confronto tra 44 istituti della provincia di Salerno

L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente partecipata, confermando l’importanza della competizione come momento di crescita collettiva. Saranno infatti 44 le scuole della provincia di Salerno coinvolte nella sfida, per un totale di 494 partecipanti. L’evento abbraccia l’intero percorso formativo degli studenti, accogliendo alunni provenienti dalla scuola primaria, dalla secondaria di primo grado e dalla secondaria di secondo grado, in un clima di sana competizione e confronto intellettuale.

L’apertura dei lavori e l’impegno dell’Accademia

L’avvio ufficiale della manifestazione sarà affidato al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Loredana Nicoletti, che porterà i saluti istituzionali nella sua veste di Presidente della sezione provinciale di Capaccio Paestum dell’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica. Il coordinamento dell’istituto ospitante e il supporto dell’Accademia sottolineano l’impegno costante nel creare ponti tra il mondo della scuola e la cultura scientifica, offrendo ai giovani una piattaforma per mettere alla prova le proprie abilità.

Valorizzare il talento attraverso il pensiero logico

I Giochi Matematici del Mediterraneo non sono una semplice gara di calcolo, ma una missione educativa strutturata. L’iniziativa mira ad avvicinare bambini e ragazzi al pensiero logico e alla bellezza del ragionamento attraverso prove specifiche, rigorosamente calibrate in base all’età e al livello scolastico dei candidati. L’obiettivo principale – fanno sapere gli organizzatori – resta quello di incentivare la curiosità scientifica, la collaborazione e la valorizzazione del talento, trasformando la matematica in una disciplina affascinante e accessibile.

