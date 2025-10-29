Eboli: via al progetto Banco Alimentare per 250 famiglie in difficoltà

L’Amministrazione comunale di Eboli ha formalizzato la sua adesione al progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, promosso dal Banco Alimentare Campania Onlus. La decisione, sancita con una delibera di Giunta, mira a fornire un sostegno concreto ai nuclei familiari in stato di indigenza residenti nel comune.

Si tratta di un’iniziativa di fondamentale importanza sociale, focalizzata sulla distribuzione periodica di pacchi contenenti generi alimentari e beni di prima necessità. L’obiettivo primario è contrastare il disagio socio-economico che affligge una parte della popolazione ebolitana.

Pacco Alimentare Gratuito per 250 Famiglie: Dettagli e Durata

Il progetto è specificamente orientato all’individuazione di 250 famiglie che versano in condizioni di particolare disagio socio-economico. Una volta selezionate, queste famiglie avranno diritto alla consegna gratuita mensile di un “Pacco alimentare” completo di beni essenziali.

La fornitura è programmata per coprire un intero anno, estendendosi da gennaio 2026 a dicembre 2026, con l’unica eccezione del mese di agosto. L’avviso pubblico, necessario per la selezione dei beneficiari, è stato regolarmente pubblicato sull’Albo pretorio dell’ente.

I Requisiti di Ammissione: ISEE e Altre Attestazioni

Per poter accedere al beneficio della distribuzione dei pacchi alimentari, i richiedenti devono dimostrare la propria condizione di indigenza. L’avviso specifica chiaramente i requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda.

In particolare, i cittadini devono trovarsi in una condizione di indigenza attestata da almeno uno dei seguenti requisiti:

Possesso di un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a euro 9.360,00 .

. Attestazione della condizione di indigenza rilasciata direttamente dai Servizi Sociali del Comune di residenza .

. Riconoscimento del beneficio dell’Assegno di Inclusione, attestato da INPS.

Modalità e Scadenza per la Presentazione della Domanda

Le famiglie interessate e in possesso dei requisiti richiesti sono invitate a presentare la domanda seguendo la procedura indicata. Il modello ufficiale per la richiesta è scaricabile direttamente dal sito istituzionale del Comune di Eboli (www.comune.eboli.sa.it), nella sezione dedicata agli Avvisi.

In alternativa, il modello è disponibile in allegato al provvedimento pubblicato all’Albo pretorio. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato in modo perentorio: entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 27 novembre 2025. Si raccomanda ai potenziali beneficiari di rispettare scrupolosamente questa scadenza per non perdere l’opportunità di ricevere il supporto alimentare