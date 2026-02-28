Attualità

Eboli: truccano i voti al liceo, la preside li manda a pulire il cortile. “Lavori socialmente utili per rieducare”

Tre studenti di un liceo di Eboli sorpresi a falsificare voti e firme. La scuola sceglie la linea della rieducazione: saranno impegnati nella cura del verde

Alessandro Pippa
Pulizia

A Eboli, tre studenti di un liceo locale sono stati protagonisti di un episodio culminato in un provvedimento disciplinare che punta alla rieducazione piuttosto che alla semplice sanzione accademica. I giovani sono stati sorpresi dopo aver falsificato i voti e le firme sui propri compiti in classe, approfittando di un momento di assenza dell’insegnante dalla cattedra.

Il piano e la sanzione: lavori socialmente utili in istituto

L’episodio si è consumato con estrema rapidità: una volta terminata la prova, i tre alunni si sono avvicinati alla scrivania del docente e hanno apportato modifiche ai giudizi e apposto firme non autentiche. La dirigenza scolastica, tuttavia, ha optato per una linea ferma ma costruttiva. Nessuna sospensione o voto insufficiente in condotta, bensì l’assegnazione a lavori socialmente utili all’interno del perimetro scolastico.

I ragazzi saranno impegnati nella pulizia del cortile, nella rimozione di erbacce, rifiuti e mozziconi di sigarette, oltre alla cura delle aiuole, seguendo scrupolosamente le direttive della preside. Un’attività che si svolgerà sotto lo sguardo dell’intera comunità studentesca, con l’obiettivo di restituire valore al rispetto delle regole e del bene comune.

Leggi anche:

Eboli, tentato furto alla lapide dell’eroe Carmine Calò: rabbia e indignazione tra i cittadini

Un modello educativo contro la cultura dell’impunità

In un contesto scolastico spesso segnato da tensioni, la scelta del liceo ebolitano di trasformare l’errore in un’occasione di servizio per la collettività è stata accolta come una soluzione saggia.

Scuola sotto i riflettori

La scuola ebolitana era già finita sotto i riflettori nei giorni scorsi per un episodio di bullismo che aveva visto protagonista una ragazzina con disabilità, frequentante una scuola media.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Salernitana: domani la prima di Cosmi in panchina, la probabile formazione anti Catania

Cosmi potrebbe proporre Golemic al centro della difesa e Capomaggio nuovamente a centrocampo

Carabinieri Scafati

Scafati, spari dopo la rissa nel bar: il Questore sospende la licenza per 15 giorni

Chiusura di 15 giorni per un bar del centro di Scafati: il provvedimento del Questore dopo la rissa del 4 gennaio finita a colpi di pistola

Padre Frangetti

Addio a Padre Modesto Fragetti, frate cappuccino originario di Postiglione: una vita dedicata alla fede e agli ultimi

Numerosi i messaggi di cordoglio e commozione diffusi dalla Valle del Sele e dagli Alburni

Cantiere Sassano

Caso Sassano: cantiere agricolo o deposito di fuochi d’artificio? Scoppia la protesta, il Comune smentisce

Cresce la tensione a Sassano per un cantiere in zona agricola. I cittadini temono un deposito di fuochi d'artificio, ma il Comune chiarisce: "Pratica archiviata, è solo un deposito agricolo"

Ambulatorio Camerota

Camerota, attivato il servizio di Telemedicina, il sindaco: «giornata storica per la nostra comunità»

Un risultato che segna la fine di tanti “viaggi della speranza” e offre una risposta concreta soprattutto alle persone più fragili e agli anziani

Migranti

Progetti SAI per l’accoglienza: pioggia di fondi per i comuni di Cilento e Diano

Ecco i comuni ammessi a finanziamento

Domenico ospedale Monaldi

Caso Domenico Caliendo: indagati due medici salernitani. Sotto la lente il trasporto dell’organo e i tempi del trapianto al Monaldi.

Svolta nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo al Monaldi: indagati due medici di Salerno. Disposto l'incidente probatorio sul cuore

Stadio Guariglia Agropoli

Nuove tariffe per gli impianti sportivi ad Agropoli: agevolazioni per i club locali e novità per gli eventi

Il Comune di Agropoli aggiorna le tariffe degli impianti sportivi: agevolazioni per le associazioni locali, gestione post-incendio del Di Concilio e nuovi costi per eventi.

Papa Benedetto XVI

Almanacco del 28 febbraio: tra fede, scienza e leggende dello sport

Scopri i principali fatti storici del 28 febbraio: dall'addio di Benedetto XVI alla nascita del nylon, fino ai grandi campioni dello sport nati in questo giorno

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Sagittario, avete voglia di cambiamento. Pesci, le stelle regalano sensibilità e romanticismo

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Padula piange Paolo Sciarrillo, stroncato da un malore dopo una partita a calcio: la famiglia dona gli organi

L’uomo si è sentito male mentre stava disputando una partita di calcio amatoriale in Veneto, accasciandosi sul campo sotto gli occhi dei compagni di squadra

Agropoli, un ponte tra Italia e Germania: il Liceo “Gatto” e il Windthorst Gymnasium alla scoperta di Trentova

La Baia di Trentova ha fatto da cornice a un’iniziativa speciale tra il Liceo "A. Gatto" e il Windthorst Gymnasium di Meppen, cittadina della Bassa Sassonia (Germania)