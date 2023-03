Eboli: torna l’iniziativa del Forum dei Giovani “L’uovo Solidale”

Insediatosi ufficialmente da meno di una settimana il Forum dei Giovani della Città di Eboli è già a lavoro. Una bella, partecipata e colorata iniziativa solidale coinvolgerà la cittadinanza. Si tratta dell’iniziativa “Regala un uovo ai bambini più bisognosi – in omaggio tanti sorrisi“.

L’iniziativa: tutti i dettagli del progetto

Per tutta la giornata di domani, sabato 1 aprile il neoeletto Forum dei Giovani di Eboli, coordinato da Andrea Simeone, in collaborazione con le associazioni “RilanciAmo Eboli”, “Cre.s.ce.- Crediamo in Santa Cecilia” e “Delegazione ONMIC Eboli”, organizza “L’uovo Solidale” in occasione della Santa Pasqua.

Nonostante siano trascorsi pochissimi giorni dall’insediamento del consiglio, i ragazzi hanno immediatamente convogliato le loro energie e il loro impegno in quest’evento particolarmente significativo.

Per l’intera giornata di sabato, infatti, sarà possibile donare uova di Pasqua nei principali supermercati di Eboli, trovando, all’ingresso di ognuno, un carrello predisposto alla realizzazione di tale iniziativa.

La raccolta sarà interamente devoluta alle famiglie ebolitane e alle associazioni “Spes Unica”, “Astronave a Pedali” e “Il Mondo a Colori”.

“Si confida nella partecipazione attiva di tutta la popolazione, nobile è la causa, altissima la collaborazione” – fanno sapere gli organizzatori dell’evento.

Per donare un uovo solidale è sufficiente recarsi in uno dei supermercati ebolitani che hanno aderito all’iniziativa.