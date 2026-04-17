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Mobilità potenziata in Campania: Trenitalia mette in campo 28 treni straordinari per i ponti e il Comicon

Trenitalia Regionale potenzia i collegamenti in Campania per i ponti del 25 aprile e 1 maggio: 28 treni in più e 23mila posti extra al giorno. Scopri le linee

Redazione Infocilento
Obliteratrice

La Campania si prepara a vivere una stagione primaverile da record, trainata dai ponti festivi e dall’energia del Festival del fumetto. Per rispondere alla massiccia ondata di turisti e visitatori attesa sul territorio, il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in piena sinergia con la Regione Campania, ha varato un piano di potenziamento strutturale dell’offerta ferroviaria. L’obiettivo è garantire una mobilità fluida e sostenibile, adeguando il numero di collegamenti alle reali necessità di un bacino d’utenza in forte espansione.

Oltre 23mila posti aggiuntivi per i grandi eventi di primavera

L’intervento straordinario si concentrerà nelle date chiave del 25 e 26 aprile, del 1 e 3 maggio. In queste giornate, la programmazione ordinaria sarà integrata da 28 collegamenti supplementari, che si tradurranno in un incremento di oltre 23mila posti offerti ogni giorno. Questo potenziamento mira a decongestionare le principali arterie del trasporto pubblico locale, offrendo un’alternativa concreta ed efficiente al traffico stradale, particolarmente intenso durante i weekend lunghi.

Le linee interessate dal potenziamento ferroviario

La distribuzione dei nuovi treni coprirà i nodi nevralgici della regione, collegando i principali centri urbani e le aree a maggiore vocazione turistica. Nello specifico, i rinforzi riguarderanno le tratte:

  • Napoli – Caserta
  • Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata
  • Napoli Campi Flegrei – Villa Literno
  • Salerno – Napoli Campi Flegrei
  • Linea 2 Metropolitana di Napoli

Questa capillarità è pensata per facilitare gli spostamenti non solo verso il centro di Napoli, cuore pulsante degli eventi legati al Comicon, ma anche verso i siti di interesse storico e culturale della provincia.

Sicurezza e assistenza nelle stazioni principali

Oltre all’aumento delle corse, Trenitalia ha previsto un piano di gestione dei flussi per ottimizzare l’esperienza di viaggio. Saranno operativi presidi speciali di Assistenza alla Clientela e di FS Security presso le stazioni di Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Piazza Cavour e Napoli Campi Flegrei. Il personale sarà impegnato nel monitorare il transito dei passeggeri e nel fornire supporto informativo, garantendo un transito ordinato e sicuro all’interno degli scali ferroviari.

Tutti i nuovi collegamenti sono già disponibili e consultabili attraverso i canali di acquisto ufficiali, aggiornati in tempo reale per consentire ai viaggiatori di pianificare i propri spostamenti con il dovuto anticipo.

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