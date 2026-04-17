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Lutto ad Atena Lucana: domani l’ultimo saluto ad Antonio Caporale

Atena Lucana si stringe al dolore della famiglia Caporale. Sabato 18 aprile i funerali di Antonio, il 46enne scomparso nel tragico incidente nel potentino

Erminio Cioffi
Antonio Caporale

Si terranno domani, sabato 18 aprile, alle ore 16:30, i funerali di Antonio Caporale. L’uomo, 46 anni, è tragicamente scomparso nei giorni scorsi a seguito di un grave incidente stradale avvenuto in provincia di Potenza. La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità locale, che si prepara a rendere omaggio a un uomo stimato e benvoluto.

Il rito funebre ad Atena Lucana Scalo

La salma, proveniente dall’ospedale di Potenza, giungerà nella Chiesa di San Michele Arcangelo ad Atena Lucana Scalo. È qui che amici, parenti e conoscenti si ritroveranno per la celebrazione del rito funebre, un momento di preghiera e di estremo saluto in un clima di profondo cordoglio.

Il ricordo di un uomo dedito alla famiglia e al lavoro

Antonio Caporale lascia la moglie Antonietta, le figlie Marysol e Sharon, il padre Raffaele, la madre Margherita e il fratello Roberto. Chi lo conosceva lo descrive come un uomo profondamente legato ai valori del lavoro e agli affetti familiari. Una comunità intera si prepara ora a stringersi attorno alla famiglia Caporale, colpita da una perdita così improvvisa e dolorosa.

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