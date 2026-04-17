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Meteo Salerno: weekend di sole tra Cilento e Vallo di Diano, temperature in ascesa

Scopri le previsioni meteo per la provincia di Salerno dal 17 al 19 aprile 2026. Sole e clima mite nel Cilento e Vallo di Diano, con temperature fino a 21-22°C

Redazione Infocilento
Spiaggia Ascea

La provincia di Salerno si appresta a vivere un fine settimana caratterizzato da una decisa affermazione dell’alta pressione, che garantirà condizioni di stabilità atmosferica quasi ovunque, pur con qualche residuo di incertezza nelle zone più interne del sud della provincia durante le prime ore del periodo.

Analisi nel dettaglio: 17, 18 e 19 aprile

  • Venerdì 17 aprile: La giornata si apre con una variabilità residua. Nel Cilento e nel Vallo di Diano si segnala la possibilità di locali e deboli precipitazioni mattutine, seguite da ampie schiarite. Le temperature massime si attestano tra i 18°C e i 21°C. I venti soffiano deboli dai quadranti settentrionali, rendendo il Mar Tirreno poco mosso o quasi calmo.
  • Sabato 18 aprile: Il consolidamento dell’anticiclone porta cieli sereni o poco nuvolosi su tutta l’area sud della provincia. Il clima si fa più mite grazie a un ulteriore aumento termico, con punte che possono superare i 22°C nelle zone pianeggianti. La ventilazione resta debole e il mare calmo, ideale per le prime escursioni costiere.
  • Domenica 19 aprile: Sarà la giornata più stabile e luminosa. Il cielo sulla Province of Salerno si presenterà soleggiato per l’intero arco diurno, con una temperatura massima di 21°C e una minima stazionaria sui 10°C. L’umidità sarà contenuta (53%) e il vento soffierà leggero da ovest a circa 7 mph (11 km/h). In serata è previsto un lieve aumento della nuvolosità (nubi sparse) ma con bassa probabilità di pioggia.

Tendenza per il periodo successivo

Il quadro meteorologico resterà improntato alla stabilità per l’inizio della settimana successiva, con un’ulteriore spinta termica che potrebbe portare valori quasi estivi. Tuttavia, i modelli a lungo termine suggeriscono una possibile infiltrazione di aria instabile verso il weekend del 25 aprile, che potrebbe interrompere questa fase di bel tempo.

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