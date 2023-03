Elezione del Forum dei Giovani ad Eboli: disorganizzazione e disagi

Vincono i giovani ebolitani e i dirigenti comunali impiegati ai seggi. Bocciati letteralmente l’assessorato alle Politiche Giovanili e l’amministrazione comunale: organizzazione inesistente e improvvisazione dilagante.

La giornata

1630 sono stati i giovani ebolitani, di centro e periferia, che si sono recati alle urne nella giornata di ieri. Nel seggio allestito a Santa Cecilia i votanti sono stati 347, nell’aula consiliare del Comune, in via Ripa, invece, 1283 i ragazzi che hanno espresso la propria intenzione di voto.

Imbarazzante la situazione a Palazzo di Città per tutta la giornata di ieri. Sguardi straniti e volti scuri per i pochi politici che ci hanno messo la faccia.

“Non ci aspettavamo così tanta partecipazione, ma è bello assistere a questo importante momento democratico” – ha ripetuto a più riprese il giovane consigliere comunale di maggioranza, Matteo Balestrieri. Incredulo per le scene che davanti ai suoi occhi e a quelli di centinaia di persone si stavano materializzando. Uno dei pochi a metterci la faccia e cercare di rimediare ad una disorganizzazione senza precedenti.

Balestrieri è stato uno dei pochi a “metterci la faccia” accanto al Sindaco Conte, affiancandolo con discrezione e compostezza. Senza mai rispondere alle provocazioni che pure sono arrivate da qualche giovane infastidito dalla troppa attesa e dalla scarsa organizzazione.

Se ne è stato sul ballatoio principale del Comune accanto al Sindaco che, in più di una occasione, ha cercato anche di scusarsi col sorriso che lo contraddistingue con quanti chiedevano “come mai nessuno avesse provveduto ad organizzare l’elezione in modo più dignitoso”.

Disagi e disorganizzazione

Una ragazza in dolce attesa si è fatta strada tra le orde umane grazie all’intervento di una giornalista di “Menamò” che si è sostituita agli organi competenti e ha chiesto collaborazione.

Ragazzi ammassati sul marciapiede di via Ripa. Ragazzi ammassati sui gradini della scalinata principale che conduce al primo piano di Palazzo. Ragazzi ammassati nei corridoi del Comune e nell’aula consiliare.

Attesa interminabile e disorganizzazione unica. Senza precedenti.

“Nessuna conferenza dei servizi – racconta un assessore – nessuna organizzazione studiata a tavolino. Per fortuna molti giovani sono stati comprensivi e ci hanno anche facilitato il compito collaborando”.

Ieri in occasione dell’elezione del Forum dei Giovani al Comune non c’era nemmeno il piano sicurezza a firma della Protezione Civile, a quanto pare.

E a parte un paio di aspiranti volontari in pettorina gialla, uno sulla scala d’accesso al Comune e l’altro sul ballatoio, chi ha praticamente osservato bene la situazione si è accorto che “in borghese” c’era il capo nucleo, qualche volontario candidato al forum confusa tra i giovani e un paio di ragazzi che hanno cercato di dare un contributo minimo nella gestione.

Eppure ieri era giovedì e i comunali solitamente il giovedì sono chiamati a fare il rientro pomeridiano in ufficio, quindi doppiamente importante sarebbe stato il Piano di evacuazione e sicurezza da mettere in atto vista la prevedibile affluenza di tanta gente dall’esterno. Ma così non è stato.

“Nessuna via di fuga, nessun piano sicurezza. Solo tanta improvvisazione e scarsa conoscenza di tutto ciò che dovrebbe essere l’abc della gestione della macchina amministrativa”, diceva ieri sera qualcuno vicino all’ammirazione è imbarazzato per la situazione.

Dissolta nel nulla, dopo un primo imbarazzante tentativo di gestire per tutta la giornata di ieri la situazione, l’assessore alle Politiche Giovanili. Tranne poi ritornare in aula consiliare questa mattina a disagi terminati e a situazione disastrosa superata.

Andrea Simeone è il nuovo coordinatore del Forum dei giovani

Il Forum di Giovani della Città di Eboli torna finalmente a mettere al centro della cosa pubblica i giovani, la loro dinamicità e il loro meraviglioso entusiasmo.

“Andrea Simeone è ufficialmente il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani di Eboli. Alle ore 8:41 è terminato lo spoglio delle schede in Aula Consiliare da parte della commissione elettorale.

Al nuovo coordinatore ed a tutti gli eletti gli auguri di buon lavoro nel comune interesse dei giovani di Eboli”, questo l’unico ufficiale messaggio apparso sulla pagina social del Comune di Eboli.

Dunque, auguri al neo coordinatore del Forum dei Giovani della Città di Eboli Andrea Simeone, complimenti agli altri due candidati Andrea Ruocco e Francesco Chiagano e a tutti i ragazzi che si sono messi in gioco.