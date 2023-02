Forum dei Giovani di Eboli: sostegno e supporto della politica locale. Ma non “ufficialmente”

“Vogliamo precisare che in qualità di consiglieri comunali di maggioranza non sosteniamo alcuna delle liste in campo per il Forum dei Giovani, né abbiamo dato supporto a coordinatori o candidati”. A parlare sono Pasquale Ruocco e Vito Maratea.

L’elezione del Forum dei Giovani

L’elezione del nuovo organismo giovanile tiene banco in città e in più di una occasione intorno all’argomento si sono sollevare polemiche e prese di posizione. Da una parte i giovani che vorrebbero “metterci la faccia”, dall’altra i giovani impegnati in politica che farebbero il tifo per uno piuttosto che per un altro.

Eppure anomalie su carta e liste contenenti errori di compilazione, sarebbero al vaglio della commissione elettorale deputata a stabilire la regolarità dell’elezione.

“È vero che conosciamo personalmente molti dei candidati, ma è un fatto oggettivo giacché abbiamo fatto e facciamo politica – anche noi ancora giovani – sul territorio comunale. Il nostro unico intervento è stato quello di spiegare a tutti i giovani che abbiamo incontrato l’importanza del Forum e i meccanismi che ne governano il funzionamento”.

La posizione dei consiglieri Ruocco e Maratea

Ruocco e Maratea prendono ufficialmente le distanze da chiacchiericci, più o meno fondati, sul probabile sostegno a questa piuttosto che a quell’altra lista in campo.

“Speriamo piuttosto che le elezioni si svolgano serenamente, senza ingerenza alcuna della politica ufficiale, metodo che non ci appartiene e non ci piace. Quanto alla presunta vicinanza di questa o quella lista all’amministrazione attuale riteniamo che ognuno sia libero di pensare e scegliere i propri orientamenti in piena libertà. Quanto a noi possiamo e vogliamo solo fare i migliori auguri a tutti i candidati”.

Insomma, liste autonome lontane da quella che al momento è la linea di governo.