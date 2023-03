Ancora allarme furti a danno di attività commerciali nella Città di Eboli

Ancora disagi per commercianti e residenti ad Eboli. Ancora problemi di sicurezza in Città. “Sono stato svegliato da una telefonata all’alba: hanno rubato al bar”.

Sempre più complicato gestire i furti in Città

È stato amaro il risveglio per i titolari del centralissimo bar Ginetti, accorsato e storico bar di piazza della Repubblica. Un furto messo a segno da un ladro solitario.

Vetrina divelta e cioccolate portate via per un danno economico che ha lasciato ai titolari del bar un conto salato. Immediatamente lanciato l’allarme sul posto sono giunte le forze dell’ordine.

Espletate le formalità di rito resta aperte le indagini. Diffusa in centro cittadino la notizia rabbia e indignazione sono i sentimenti che accomunano molti.

Solidarietà per i titolari del bar

Alla famiglia Ginetti, molto conosciuta in Città, è arrivata la solidarietà e la vicinanza di tanti commercianti e tanti cittadini. Proseguono i controlli da parte degli organi competenti.

Tuttavia, il furto al bar Ginetti non è l’unico episodio di disagio che sta colpendo i commercianti ei residenti della Città. Ancora una volta, i problemi di sicurezza continuano a creare preoccupazione e malcontento nella popolazione locale.

Le proteste dei cittadini e commercianti

L’aumento della criminalità, l’insicurezza delle strade e il degrado urbano stanno rendendo sempre più difficile la vita dei cittadini e dei negozianti della Città. La sensazione di impotenza e di insicurezza che si respira tra le vie del centro sta diventando insopportabile.

La situazione non sembra migliorare nonostante le iniziative messe in campo dalle autorità locali. Anche le telecamere di sorveglianza installate in alcune zone della città non sono state sufficienti a dissuadere i ladri ei malviventi.

Situazione fuori controllo

I commercianti, in particolare, si sentono esposti ai rischi dell’insicurezza e dell’illegalità, con conseguenze negative sulla loro attività. L’impressione è che la criminalità stia diventando sempre più aggressiva e organizzata, rendendo difficile anche per le forze dell’ordine contrastare il fenomeno.

È necessario che le autorità locali intensifichino gli sforzi per migliorare la sicurezza della Città e la qualità della vita dei suoi abitanti.