Ennesimo furto in Città. Visitato da un ladro solitario il bar Volume ad Eboli

Risveglio amaro per i titolari del bar Volume, punto di ritrovo per i giovani di Eboli e non solo, situato nella centralissima Piazza della Repubblica, nelle immediate vicinante della chiesa di Santa Maria della Pietà. All’alba di questa mattina, scattato l’allarme, i titolari del bar hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine e si sono portati sul posto.

Furto ad Eboli: le indagini

Amara la scoperta. Un balordo, ripreso nitidamente dalle telecamere, ha portato via dal registratore di cassa qualche centinaio euro.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per esaminare le immagini delle telecamere e cercare di risalire all’autore del colpo.

La rabbia

Rabbia per i titolari del locale che continuano, nonostante tutto, ad offrire ai giovani ebolitani sano divertimento e puro intrattenimento.

Non c’è tregua a Eboli. Continua senza sosta l’ondata di furti messi a segno a danno delle attività commerciali già messe in ginocchio da una crisi economica che non lascia scampo nemmeno agli imprenditori più accorsati.

Nel frattempo proseguono le indagini per risalire all’autore del furto.