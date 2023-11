Eboli: Torna il tradizionale appuntamento con la Virgo Fidelis

Anche quest’anno la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, con il parroco don Rocco Ferrara e il Consiglio Pastorale, organizza il tradizionale appuntamento liturgico con la Virgo Fidelis, Protettrice dell’Arma dei Carabinieri.

L’appuntamento

L’appuntamento è fissato per domani, martedì 21 novembre, presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie per invocare la materna protezione della Virgo Fidelis sull’arma dei Carabinieri e di tutte le forze dell’ordine, per garantire la giustizia, la fratellanza e la serena convivenza tra tutte le diverse componenti della cittadinanza.

Il programma

Ore 09.00 – 10.00 Confessioni

Ore 10.00 S .Rosario meditato

Ore 10.30 Celebrazione Eucaristica.

Al termine della quale il comandante della Compagnia Carabinieri di Eboli, il

Capitano Greta Astrid Gentili offrirà alla Virgo Fidelis la lampada votiva.