Eboli, “Sport e scuola”: ecco le finali provinciali delle competizioni studentesche di Beach volley

Una mattinata di sport e di grande entusiasmo presso gli impianti sportivi di Sport Sun in via Dell’Atletica a Eboli con le finali provinciali delle Competizioni Sportive Scolastiche di Beach Volley per le scuole secondarie di secondo grado, categoria allievi e allieve. Sulla sabbia bianca della Sport Sun presso gli impianti sportivi del Comune di Eboli, (da 10 anni teatro del beachvolley Campano) la manifestazione studentesca ha calamitato l’attenzione di numerose scolaresche, docenti e addetti ai lavori.

La manifestazione

Alla manifestazione, organizzata dall’ufficio educazione fisica di Salerno insieme con la FIPAV Salerno, infatti, hanno partecipato gli studenti delle scuole di Salerno e provincia, accompagnati dai rispettivi docenti di educazione fisica.In azione le allieve del Liceo Severi Salerno, IIS Glorioso Montecorvino Rovella e del Liceo Da Procida Salerno.

Gli allievi, invece, sono stati quelli del IIS Glorioso Montecorvino Rovella, IIS Galilei di Palo Salerno, IIS Mattei Fortunato Eboli. Dopo una battaglia in campo, le studentesse del Liceo Severi Salerno hanno superato anche le ultime avversarie e sono riuscite a guadagnarsi il posto più alto del podio, mentre nel maschile sono gli studenti IIS Glorioso Montecorvino Rovella a salire sul gradino più alto.

Le premiazioni

Complimenti a tutti i ragazzi e ragazze per la vittoria del titolo di campioni provinciali di Beach Volley sono arrivati da parte delle istituzioni politiche e scolastiche. A premiare i ragazzi delle scuole è stata l’assessore allo sport del Comune di Eboli Lucilla Polito che ha confermato quanto è importante confrontarsi e sacrificarsi nello sport sia utile anche nella vita di ognuno di noi.

Eboli è sempre più città dello Sport grazie anche alle associazioni che ogni giorno si dedicano per rendere sempre più attraente questa città di eventi sportivi di importante valore.

Ultima importante iniziativa in ordine di tempo è l’accordo di partenariato per il progetto “Eboli Città dello Sport Open 365” sottoscritto all’inizio del mese di maggio tra Comune di Eboli e le ASD Gli Amici del Mare (capofila), Rampikevoli, Diesse, Aurora Triathlon e Sport Sun.