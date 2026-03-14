Eboli, Santa Cecilia chiede giustizia per Xhulia Ambla

Tragedia nella frazione di Santa Cecilia, di Eboli, dove una trentenne Xhulia Ambla, di origine albanese e madre, ha perso la vita dopo essere stata investita ieri mattina da un’auto mentre si trovava in strada. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata travolta da una Fiat 500.

L’incidente

L’impatto è stato violentissimo e per la trentenne non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi. L’auto che ha investito la donna è stata posta sotto sequestro dalle autorità per consentire tutti gli accertamenti utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.

La salma di Xhulia Ambla è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. È molto probabile che all’inizio della prossima settimana venga eseguita l’autopsia, esame disposto per stabilire con precisione le cause del decesso e ricostruire ogni dettaglio dell’investimento. Solo dopo l’esame autoptico sarà possibile fissare la data dei funerali. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale.

L’appello dei residenti

Xhulia Ambla era conosciuta nella zona e la sua morte ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti. Nel frattempo cresce la preoccupazione tra i residenti di Santa Cecilia, che chiedono maggiori controlli e interventi sulla sicurezza stradale.

Molti cittadini segnalano da tempo situazioni di pericolo lungo le strade della frazione, spesso caratterizzate da traffico sostenuto e velocità elevate.

La tragedia ha riacceso il dibattito sulla necessità di rafforzare i controlli e adottare misure per tutelare i pedoni, affinché episodi simili non si ripetano. Nei prossimi giorni si attendono gli sviluppi delle indagini e l’esito degli accertamenti disposti dalla magistratura. Nel frattempo l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia della giovane mamma, colpita da un dolore immenso.