Eboli: San Francesco “Fiera del dolce” e il ricavato in beneficenza

E’ tutto pronto nella Parrocchia Santa Maria del Carmine in San Francesco, nel cuore del borgo antico ebolitano, per il tradizionale appuntamento con la “Fiera del dolce”, connubio perfetto tra gusto, buongusto e tradizione culinaria.

L’occasione, infatti, coniuga l’aspetto legato alla tradizione e la realizzazione dei dolci natalizi con la raccolta fondi per un evento musicale di spessore: il concerto dei Gen Rosso fissato per il prossimo 15 dicembre nella Chiesa di San Francesco.

Tre domeniche di fiera

“La Fiera del dolce” si svolge per tre domeniche consecutive il 26 novembre, il 3 e il 10 dicembre e vede all’opera le volontarie della parrocchia, le nonne, i residenti del borgo antico in una gara di solidarietà.

“Ci saranno biscotti, torte realizzate con le ricette della tradizione, dolcetti monoporzione e panettoni gastronomici. Gli ingredienti utilizzati saranno quelli della cucina delle nonne e l’ingrediente segreto sarà l’amore”, dice una volontaria della Parrocchia.

Ricavato in beneficenza

Ricavato in beneficenza, dunque, e tutti all’opera per un nuovo momento comunitario in attesa della programmazione natalizia che vede anche per quest’anno, il prossimo 28 e 29 dicembre, la messa in scena del Presepe Vivente tra le piazze e i vicoli del borgo antico.