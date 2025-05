Eboli: ruba al supermercato, arrestato 33enne

Ha rubato generi alimentari e materiale gastronomico prendendo dagli scaffali del supermercato di località San Giovanni la merce. E con fare lesto si è diretto verso l’uscita, eludendo le casse e, quindi, il pagamento.

Tra la refurtiva varie scatolette di tonno, filetti di salmone, sushi, pesce spada profumo, pistacchi e sugo pronto e altri prodotti, un bottino del valore di circa 100 euro.

L’arresto

È stato arrestato un cittadino marocchino del ‘92 dagli agenti della Polizia Municipale che lo hanno sorpreso mentre fuggiva con della merce rubata dal supermercato Lid.

Gli agenti del comandante Daniele De Sanctis lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento e dopo una coluttazione.

Manette ai polsi il giovane è stato condotto presso la cella di sicurezza del comando di via Mario Pagano.

In attesa di giudizio resta in custodia presso il comando di via Pagano. Il processo con il rito per direttissima si svolge domani domani mattina.

La merce, per un valore di circa 100 euro è stata sequestrata.