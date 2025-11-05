Eboli, rissa in piazza Amendola: quattro persone identificate

Sono quattro le persone coinvolte nella violenta rissa avvenuta ad Eboli domenica sera (leggi qui) fin ora individuate; l’ultima nelle scorse ore. Si tratta di un pregiudicato del posto che, stando alle accuse al vaglio delle forze dell’ordine, insieme ad altre persone avrebbe innescato una violenta lite nella centralissima Piazza Amendola.

Lite in centro ad Eboli

Dopo un alterco i quattro sono finiti alle mani rendendo necessario anche l’intervento dei sanitari del 118.

A portare avanti le indagini i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia giunti sul posto. I responsabili sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.