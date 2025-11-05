Eboli, rissa in piazza Amendola: quattro persone identificate

Una violenta lite avvenuta nella giornata di domenica tra quattro persone. L'ultima identificata nelle scorse ore

A cura di Ernesto Rocco

Sono quattro le persone coinvolte nella violenta rissa avvenuta ad Eboli domenica sera (leggi qui) fin ora individuate; l’ultima nelle scorse ore. Si tratta di un pregiudicato del posto che, stando alle accuse al vaglio delle forze dell’ordine, insieme ad altre persone avrebbe innescato una violenta lite nella centralissima Piazza Amendola.

Lite in centro ad Eboli

Dopo un alterco i quattro sono finiti alle mani rendendo necessario anche l’intervento dei sanitari del 118.

A portare avanti le indagini i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia giunti sul posto. I responsabili sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Operazione Polizia Salerno

Operazione ad alto impatto della Polizia di Stato: due arresti per possesso d’armi clandestine

La risposta della Polizia agli episodi di violenza delle ultime settimane. Cento…

Incidente Sapri

Incidente a Sapri, ferito ciclista

La dinamica del sinistro al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sapri

Comunità Montana

Tirocini formativi alla Comunità Montana Vallo di Diano: accordo con l’Università di Salerno

L’accordo, consentirà agli studenti universitari di svolgere periodi di tirocinio presso la…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79