Eboli, doppia rissa in pieno centro: notte di caos in viale Amendola

Due episodi di violenza a distanza di poche ore davanti ai bar di viale Amendola. Tre feriti e indagini in corso da parte dei carabinieri

A cura di Silvana Scocozza

Il centro cittadino ebolitano questa sera è stato teatro di due risse che hanno attirato l’attenzione di diversi avventori di due bar del viale Amendola.

Il primo episodio

La prima rissa si è consumata a danno di un uomo preso a botte da due donne. Schiaffi, calci e pugni all’indirizzo dell’uomo probabilmente per motivi passionali.

L’uomo avrebbe avuto la peggio, ma nella colluttazione anche le due donne avrebbero riportato diversi graffi e qualche livido.

Solo l’intervento di alcuni avventori del bar ha scongiurato il peggio e riportato la calma.

Il secondo episodio

Verso le 22.30, invece, il fatto più grave si è consumato sempre in viale Amendola, all’esterno di un altro bar del centro cittadino.

Per motivi al vaglio dei carabinieri almeno tre persone se le sono date di santa ragione. Era in corso l’incontro di calcio Milan – Roma, tanti giovani affollavano i locali del centro quando le urla hanno attirato l’attenzione.

All’improvviso è scoppiata una vera e propria rissa e tra il fuggi fuggi generale è stato panico.

Nella colluttazione sono volati oggetti vari, fioriere e sedie e ad avere la peggio, almeno stando ad una prima ricostruzione dei fatti, sarebbero state tre persone.

Gli interventi

Lanciato l’allarme, sul posto si sono prontamente portate due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Eboli.

Gli uomini del capitano Greta Gentili hanno provveduto a raccogliere testimonianze e hanno subito identificato tre persone visibilmente sanguinanti.

Due uomini con evidenti ferite al volto, alle mani e alle gambe, sono stati condotti in caserma per espletare tutte le necessarie formalità di rito.

Una terza persona, invece, a bordo di una ambulanza è stata trasferita in ospedale per le medicazioni necessarie. In viale Amendola nel frattempo si è radunata tanta gente.

Al vaglio dei carabinieri anche le immagini della videosorveglianza privata dell’attivitá commerciale. Non si esclude la presenza di altre persone nella violenta colluttazione.

