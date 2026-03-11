Attualità

Eboli, rifiuti in spiaggia a Campolongo, insorge l’Ente Riserve Naturali: “necessario chiudere la sbarra dello spartifuoco S3”

L’Ente Riserve Naturali Monti Eremita Marzano torna a sollecitare con forza il Comune di Eboli affinché provveda con urgenza al ripristino e alla chiusura della sbarra situata lungo lo spartifuoco S3 di Campolongo

Antonio Elia
Campolongo rifiuti

L’Ente Riserve Naturali Monti Eremita Marzano torna a sollecitare con forza il comune di Eboli affinché provveda con urgenza al ripristino e alla chiusura della sbarra situata lungo lo spartifuoco S3 di Campolongo, accesso che conduce a un tratto di spiaggia libera di grande valore naturalistico che necessita di tutela e protezione.

La denuncia

«Abbiamo più volte segnalato la situazione all’amministrazione comunale – dichiara il presidente dell’Ente Riserve Naturali Monti Eremita Marzano, Antonio Cuomo – ma purtroppo la sbarra continua a rimanere aperta. Questo consente l’accesso indiscriminato di automobili e camion che raggiungono l’area per scaricare rifiuti di ogni tipo». Negli ultimi mesi, infatti, sono stati registrati numerosi episodi di abbandono illegale di rifiuti, tra cui spazzatura, detriti edili, pneumatici e materiali plastici, con la conseguente formazione di vere e proprie discariche a cielo aperto in un’area di pregio ambientale che dovrebbe invece essere preservata.

Le richieste

«Come Ente Riserve – prosegue il presidente Cuomo – stiamo rafforzando le attività di controllo sul territorio attraverso le nostre guardie ambientali e i volontari delle associazioni impegnate nella tutela dell’ambiente. Inoltre stiamo provvedendo all’acquisto e all’installazione di fototrappole per individuare e sanzionare i responsabili degli sversamenti illegali.

Tuttavia è indispensabile anche un intervento immediato da parte del Comune di Eboli per chiudere la sbarra e impedire l’accesso veicolare allo spartifuoco S3 di Campolongo. Solo così sarà possibile fermare definitivamente questo fenomeno e proteggere questo tratto di costa».

L’Ente Riserve Naturali Monti Eremita Marzano rinnova quindi l’appello all’amministrazione comunale affinché venga adottata una misura semplice ma fondamentale per la salvaguardia dell’area: il ripristino e la chiusura della sbarra, così da impedire l’ingresso ai mezzi e prevenire nuovi abbandoni di rifiuti.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Eboli, moto

Eboli, moto sfrecciano lungo Viale Amendola: cittadini esasperati chiedono interventi al sindaco

I cittadini denunciano episodi sempre più frequenti di guida pericolosa e lanciano un appello al sindaco Mario Conte chiedendo controlli e verifiche con le telecamere di sorveglianza

Direttore orchestra

Salerno, al Teatro Pasolini il violinista Alessandro Quarta apre la stagione AFI Falaut con “I 5 Elementi”

Alessandro Quarta, Giuseppe Magagnino e l’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo protagonisti di un evento di grande forza simbolica e musicale

Serie C: la Salernitana si prepara al big match con il Crotone, anche tre cilentani nella squadra calabrese

Nella squadra allenata da Mister Longo c'è il giovane Angelo Veltri. Nello staff tecnico invece Giuseppina Sansone e Massimiliano Mainenti

Cilentana

Viabilità Cilentana, Confesercenti: “condizioni inaccettabili che danneggiano sicurezza, turismo ed economia locale”

La presenza di cantieri aperti da mesi, senza una programmazione chiara e senza un cronoprogramma pubblico, sta generando:- rallentamenti continui e imprevedibili;- code chilometriche anche in periodi di bassa stagione

Violenza donna

Polla, maltrattamenti alla compagna: braccialetto elettronico per un 38enne

La donna ha riferito di aver subito nel tempo comportamenti violenti e vessatori da parte del 38enne, facendo così scattare la procedura prevista dal cosiddetto “codice rosso"

Polizia

Allacci abusivi alla rete elettrica ed idrica: denunciate due persone nel salernitano

Una donna di 66 anni è stata deferita per aver realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, attraverso il quale veniva alimentata gran parte dell’impianto elettrico di un locale notturno ubicato nel territorio di Sarno

Anas

Trasporto eccezionale sulla A2 del Mediterraneo: limitazioni al traffico

Il convoglio trasporterà un rotore con dimensioni pari a 29,57 metri di lunghezza, 3,30 metri di larghezza e peso complessivo di circa 164 tonnellate

Vallo della Lucania

Vallo della Lucania: al via il progetto “CI SEI – Giovani e Imprese”

L’obiettivo è quello di sostenere e incentivare la nascita di nuove attività economiche e sociali sul territorio, offrendo percorsi di formazione, mentoring, networking e accompagnamento alla creazione d’impresa

Auletta scuola

Auletta, adeguamento sismico della scuola primaria: risolto il contratto da 3,5 milioni di euro

Il provvedimento è stato adottato per grave inadempimento dell’impresa appaltatrice

Stop diesel e benzina

Il caro carburante colpisce anche i ladri: dopo colpo in autostrada i banditi restano a piedi

Notte movimentata nel salernitano. Una banda di tre uomini semina il panico, ma resta senza benzina e fugge a piedi a Salerno

impianto biometano

Impianto di biometano a Capaccio Paestum, Legambiente presenta osservazioni

Dalla documentazione progettuale emerge che l’impianto prevederebbe il trattamento di circa 77.900 tonnellate annue di biomasse, con una produzione stimata di circa 10 milioni di metri cubi annui di biogas

Covid 19

Sei anni fa l’inizio dell’incubo Covid-19: circa 130 vite le spezzate nel Vallo di Diano

Nel Vallo di Diano la pandemia ha lasciato una ferita profonda: circa 130 persone hanno perso la vita. Non sono numeri, ma volti conosciuti, nonni che raccontavano storie, genitori che lavoravano ogni giorno per i propri figli