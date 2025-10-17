Eboli, revocata l’ordinanza: stop ai lavori sul ponte di San Vito

Prima una serie di rinvii e lavori mai avviati, ora lo stop definitivo. Non entrerà in vigore lunedì la prevista modifica alla circolazione in via San Vito Martire. Il Comune di Eboli ha ricevuto da RFI la richiesta di revoca dell’ordinanza comunale n. 344 del 2 ottobre 2025.

I motivi del rinvio

Rete Ferroviaria Italiana è stata costretta a rinviare i lavori programmati sul ponte di San Giovanni (correttamente denominato “ponte di San Vito”) a causa della revoca in autotutela del parere favorevole precedentemente espresso dalla Soprintendenza. L’autorizzazione dovrà ora essere rilasciata dalla Soprintendenza PNRR.

I lavori sono quindi rinviati a data da destinarsi. La revoca dell’ordinanza comunale è pubblicata all’albo pretorio con il numero 359 del 17 ottobre.

La comunicazione, inoltrata agli organi di stampa dall’ufficio di staff del sindaco Mario Conte, è solo l’ultima in ordine di tempo. Da settimane, infatti, il ponte è al centro dell’attenzione pubblica, tra polemiche e interrogativi sulla gestione del progetto di riqualificazione urbanistica.

Il ponte di San Vito, detto di San Giovanni, non si abbatte: per ora, la notizia è questa.