Eboli, revocata l’ordinanza: stop ai lavori sul ponte di San Vito

Revocata l’ordinanza per i lavori sul ponte di San Vito a Eboli. Rinvio a data da destinarsi.

A cura di Silvana Scocozza
Lavori strada

Prima una serie di rinvii e lavori mai avviati, ora lo stop definitivo. Non entrerà in vigore lunedì la prevista modifica alla circolazione in via San Vito Martire. Il Comune di Eboli ha ricevuto da RFI la richiesta di revoca dell’ordinanza comunale n. 344 del 2 ottobre 2025.

I motivi del rinvio

Rete Ferroviaria Italiana è stata costretta a rinviare i lavori programmati sul ponte di San Giovanni (correttamente denominato “ponte di San Vito”) a causa della revoca in autotutela del parere favorevole precedentemente espresso dalla Soprintendenza. L’autorizzazione dovrà ora essere rilasciata dalla Soprintendenza PNRR.

I lavori sono quindi rinviati a data da destinarsi. La revoca dell’ordinanza comunale è pubblicata all’albo pretorio con il numero 359 del 17 ottobre.

La comunicazione, inoltrata agli organi di stampa dall’ufficio di staff del sindaco Mario Conte, è solo l’ultima in ordine di tempo. Da settimane, infatti, il ponte è al centro dell’attenzione pubblica, tra polemiche e interrogativi sulla gestione del progetto di riqualificazione urbanistica.

Il ponte di San Vito, detto di San Giovanni, non si abbatte: per ora, la notizia è questa.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Polizia Municipale Capaccio

Scandalo multe annullate a Capaccio Paestum: l’inchiesta si allarga, ci sono altri indagati

Si amplia l'inchiesta sulle multe annullate nel Salernitano: nuovi avvisi di conclusione…

Serie C – Catania-Salernitana: al “Massimino” profumo di Serie B

Si prevede il tutto esaurito nel fortino rossazzurro, con lo stadio gremito…

Sapri: in ostetricia e ginecologia messa di San Gerardo, protettore delle partorienti

Un momento di fede e amore, officiato dal cappellano Don Pasquale Pellegrino

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito