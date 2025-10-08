Lavori e disagi ad Eboli: parte domani il nuovo piano viabilità

Il rinvio è stato deciso da RFI e dalla ditta esecutrice dei lavori a causa di ritardi nell'apposizione della segnaletica

A cura di Silvana Scocozza

Il Comune di Eboli comunica il rinvio al 9 ottobre dell’avvio del dispositivo di traffico per i lavori al ponte di San Giovanni. La comunicazione è stata resa nota soltanto alle ore 21:00 di ieri tramite la pagina social ufficiale del Comune di Eboli.

La nota

«Prenderà il via giovedì 9 ottobre il dispositivo di limitazione del traffico con senso unico alternato per i lavori al ponte di San Giovanni, in via San Vito Martire. Il rinvio è stato deciso da RFI e dalla ditta esecutrice dei lavori a causa di ritardi nell’apposizione della segnaletica», si legge nella nota.

Il primo rinvio, inizialmente previsto dal 6 all’8 ottobre, è stato seguito da una nuova data fissata per domani, quando entrerà in vigore l’ordinanza n. 344 del 2 ottobre 2025. Tale ordinanza prevede l’esecuzione di lavori non più procrastinabili e l’attuazione di un nuovo disciplinare relativo alla viabilità. Le arterie interessate dal dispositivo sono: località San Giovanni, via San Vito Martire e via Cupe Inferiore. Come comunicato dal Comune, «il dispositivo potrà essere ritirato o modificato qualora si verifichino esigenze o necessità».

«Consapevoli delle difficoltà e dell’impossibilità di rinviare ulteriormente i lavori da farsi, invitiamo la cittadinanza alla collaborazione, scusandoci sin d’ora per gli inevitabili disagi», ha dichiarato il sindaco Mario Conte. A seguito di una lunga riunione operativa con la partecipazione di RFI, ANAS, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Amministrazione Comunale, è stato definito il nuovo piano traffico, valido fino al 30 novembre 2025.

Le modifiche

  • SENSO UNICO ALTERNATO, regolato da movieri e/o impianto semaforico, in via San Vito Martire, in corrispondenza del sottovia ferroviario.
  • DIVIETO DI FERMATA, su ambo i lati, in via San Vito Martire, nel tratto compreso tra l’uscita A2 e l’incrocio con via Cupe Inferiore.
  • SENSO UNICO, in via Cupe Inferiore, con direzione di marcia da via San Vito Martire verso la rotatoria di via Telegro.
  • DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, per tutti i veicoli in uscita dall’A2 e provenienti dalla S.P. 195.
  • DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli con peso complessivo a pieno carico superiore a 35,00 q.li, in via Epitaffio, da incrocio con rotatoria Sandro Pertini in direzione nord.

I veicoli provenienti da via Cupe Superiore, giunti alla rotatoria con via Telegro, dovranno svoltare a sinistra. I veicoli provenienti da via Telegro, giunti alla rotatoria con via Cupe, dovranno svoltare a destra su via Cupe Superiore. I veicoli con peso a pieno carico superiore a 35,00 q.li, in transito su via S.S. 19 delle Calabrie, giunti all’intersezione con la rotatoria Pertini, dovranno svoltare a sinistra e proseguire su detta via.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

LEGGI ANCHE:

STORIES

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
Vasto incendio a Lentiscosa
Vasto incendio a Lentiscosa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati Revocati i domiciliari per Franco Alfieri L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni Vasto incendio a Lentiscosa Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa