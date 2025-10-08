Lavori e disagi ad Eboli: parte domani il nuovo piano viabilità

Il Comune di Eboli comunica il rinvio al 9 ottobre dell’avvio del dispositivo di traffico per i lavori al ponte di San Giovanni. La comunicazione è stata resa nota soltanto alle ore 21:00 di ieri tramite la pagina social ufficiale del Comune di Eboli.

La nota

«Prenderà il via giovedì 9 ottobre il dispositivo di limitazione del traffico con senso unico alternato per i lavori al ponte di San Giovanni, in via San Vito Martire. Il rinvio è stato deciso da RFI e dalla ditta esecutrice dei lavori a causa di ritardi nell’apposizione della segnaletica», si legge nella nota.

Il primo rinvio, inizialmente previsto dal 6 all’8 ottobre, è stato seguito da una nuova data fissata per domani, quando entrerà in vigore l’ordinanza n. 344 del 2 ottobre 2025. Tale ordinanza prevede l’esecuzione di lavori non più procrastinabili e l’attuazione di un nuovo disciplinare relativo alla viabilità. Le arterie interessate dal dispositivo sono: località San Giovanni, via San Vito Martire e via Cupe Inferiore. Come comunicato dal Comune, «il dispositivo potrà essere ritirato o modificato qualora si verifichino esigenze o necessità».

«Consapevoli delle difficoltà e dell’impossibilità di rinviare ulteriormente i lavori da farsi, invitiamo la cittadinanza alla collaborazione, scusandoci sin d’ora per gli inevitabili disagi», ha dichiarato il sindaco Mario Conte. A seguito di una lunga riunione operativa con la partecipazione di RFI, ANAS, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Amministrazione Comunale, è stato definito il nuovo piano traffico, valido fino al 30 novembre 2025.

Le modifiche

SENSO UNICO ALTERNATO, regolato da movieri e/o impianto semaforico, in via San Vito Martire, in corrispondenza del sottovia ferroviario.

DIVIETO DI FERMATA, su ambo i lati, in via San Vito Martire, nel tratto compreso tra l’uscita A2 e l’incrocio con via Cupe Inferiore.

SENSO UNICO, in via Cupe Inferiore, con direzione di marcia da via San Vito Martire verso la rotatoria di via Telegro.

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, per tutti i veicoli in uscita dall’A2 e provenienti dalla S.P. 195.

DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli con peso complessivo a pieno carico superiore a 35,00 q.li, in via Epitaffio, da incrocio con rotatoria Sandro Pertini in direzione nord.

I veicoli provenienti da via Cupe Superiore, giunti alla rotatoria con via Telegro, dovranno svoltare a sinistra. I veicoli provenienti da via Telegro, giunti alla rotatoria con via Cupe, dovranno svoltare a destra su via Cupe Superiore. I veicoli con peso a pieno carico superiore a 35,00 q.li, in transito su via S.S. 19 delle Calabrie, giunti all’intersezione con la rotatoria Pertini, dovranno svoltare a sinistra e proseguire su detta via.