Eboli: «Bisogna presentare il “Piano della Sosta e della Viabilità”»

All’indomani di una serie di polemiche, discussioni animate e prese di posizione, multe da parte dei caschi bianchi per sosta selvaggia e proteste da parte di alcuni residenti, scende in campo il gruppo consiliare “La Città del Sele” che con i consiglieri comunali Alessia Palma e Antonio Alfano, affida ad una nota stampa le motivazioni del chiarimento e della richiesta di intervento nel borgo antico per disciplinare la sosta.

La nota del gruppo di maggioranza

«Occorre ora dare seguito alle altre azioni di sostegno al Centro Antico, continuando a sostenere le tante iniziative culturali promosse dal Comune o da Associazioni private, e mettere un punto fermo sulla questione della sosta e del transito dei veicoli, presentando il Piano della Sosta e della Viabilità redatto dall’Ing. Claudio Troisi», scrivono Palma e Alfano.

Le richieste

I due esponenti della maggioranza del Sindaco Conte chiedono di accelerare il confronto con gli abitanti e le realtà imprenditoriali interessate dalla proposta di ZTL, partendo dall’obiettivo di liberare dalla auto le piazze più belle del Centro Antico e regolamentare la sosta nelle strade, rendendo disponibili immediatamente le soluzioni già in campo, come il parcheggio della Casa del Pellegrino, e continuando a lavorare sui progetti in corso di redazione per nuovi parcheggi e, in generale, per la riqualificazione di spazi e infrastrutture di valorizzazione del nucleo più antico della nostra città.

«Si evitino fughe in avanti che hanno solo l’effetto di esacerbare gli animi producendo malessere e proteste. Le azioni di controllo del territorio sono sempre utili, ma solo se inquadrate nell’ambito di un programma generale condiviso che restituisca decoro al Centro Antico e ne migliori sensibilmente la vivibilità», scrivono.