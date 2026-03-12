Eboli, raid notturno in Via Ceffato: nel mirino una storica pizzeria

Notte movimentata in via Ceffato ad Eboli, dove ignoti ladri hanno preso di mira la storica pizzeria “Sorriso”, attività conosciuta e apprezzata in città e gestita dallo storico pizzaiolo Cosimo Procida. Danni per circa mille euro.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi hanno agito durante le ore notturne. Dopo aver forzato la porta laterale del locale, sono riusciti a introdursi all’interno della pizzeria. Una volta dentro, hanno portato via la cassa contenente alcuni spiccioli e diverse merci, tra cui bevande e alimenti. Il furto è stato scoperto nelle ore successive dal titolare, che ha immediatamente segnalato l’accaduto e lanciato un appello affinché venga rafforzata la sicurezza nella zona.

L’appello del titolare

“Servono più illuminazione, controlli e verifiche – ha dichiarato Cosimo Procida –. Diventa difficile lavorare in questo modo eppure sono uno storico pizzaiolo. Andiamo avanti”. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree commerciali e nei quartieri cittadini, dove commercianti e residenti chiedono maggiore presenza e prevenzione per evitare nuovi episodi simili