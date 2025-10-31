Eboli, pubblicata la graduatoria per la “Carta Dedicata a Te” 2025: 1565 beneficiari

È stata ufficialmente pubblicata all’albo pretorio del Comune di Eboli la graduatoria relativa ai beneficiari della Carta Solidale Acquisti “Dedicata a te” per l’edizione 2025. Questo strumento, volto al sostegno delle famiglie in difficoltà, è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

L’identificazione dei nuclei familiari ammessi avviene tramite il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostituiva Unica), relativa all’attestazione ISEE.

Assegnate 1565 Carte da 500 Euro a Eboli

Per l’edizione 2025 della misura, al Comune di Eboli sono state assegnate un totale di 1565 Carte. Ciascuna carta ha un valore di 500 euro.

La misura è riservata ai nuclei familiari che rispettano i requisiti stabiliti dal Decreto MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025.

Modalità di Ritiro della Carta

Per quanto riguarda le modalità di ritiro e attivazione, i beneficiari già in possesso della carta, in quanto inclusi nella precedente edizione, se confermati nella lista pubblicata, non dovranno ritirare una nuova tessera: l’importo di 500 euro verrà infatti accreditato sulla carta già in uso. In caso di smarrimento del codice PIN o della carta stessa, è necessario rivolgersi agli Uffici di Poste Italiane per l’assistenza.

Tutti gli altri beneficiari dovranno invece recarsi presso gli Uffici Comunali per il ritiro del proprio codice. Le tempistiche e le specifiche modalità saranno comunicate successivamente dall’Ente. Una volta ottenuto il codice, sarà necessario presentarlo agli Uffici di Poste Italiane per l’attivazione e il ritiro della carta. Si suggerisce di prenotare l’appuntamento presso gli uffici postali, utilizzando l’APP o il sito di Poste Italiane, per evitare congestionamenti e code.

Utilizzo e Scadenze Importanti

La Carta “Dedicata a te” è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. Gli esercizi commerciali aderenti sono consultabili sulla pagina dedicata del sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Dagli uffici comunali giunge un importante promemoria sulle scadenze: «Ricordiamo che sarà necessario effettuare almeno un acquisto con la carta entro e non oltre il 16 dicembre 2025, per non perdere la possibilità di utilizzare la somma sopra indicata». Inoltre, viene specificato che «Le somme accreditate possono essere utilizzate entro e non oltre il 28/02/2026». È dunque cruciale rispettare queste date per non perdere il beneficio economico.