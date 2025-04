Eboli, progressioni in Comune: la UIL interroga sindaco e amministrazione

Una lettera indirizza al Sindaco di Eboli, Mario Conte, al Segretario Generale, all’Area Personale e a quella di Finanze e Tributi e con in calce le firme di RSU E RSA del Comune di Eboli e della Segreteria Provinciale della UIL FP Angelo D’Acunto, Filomena D’Aniello e Angela Cirone, per chiedere ufficialmente integrazione al Fabbisogno del personale 2025-2027.

La richiesta

«Questa O.S. convinta che la best practice della pubblica amministrazione passi attraverso la valorizzazione del capitale umano, ha costantemente sollecitato con proprie note, sia inerenti il fabbisogno 2023 che 2024 e in ultimo 2025, l’utilizzo dello 0,55% del monte salari 2018, modalità di finanziamento in deroga allo spazio assunzionale e via preferenziale per gratificare i lavoratori storici e professionalmente qualificati dell’Ente». La UIL invita l’Ente a verificare la possibilità di altre progressioni.

L’obiettivo

«In quest’ottica, con consueto spirito collaborativo e costruttivo, si invita codesta amministrazione a verificare se sussistano ancora ulteriori spazi occupazionali, sia in termini di risorse economiche che di fabbisogno, tali da garantire ulteriori progressioni verticali in deroga, riservando un’attenzione particolare per gli operatori esperti che per il loro contributo e la loro preparazione dimostrata sul campo possono tranquillamente e quasi fisiologicamente transitare nell’area degli istruttori e per le figure professionali afferenti al nido comunale».