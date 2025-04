Eboli: inaugurata la panchina blu in occasione del 2 aprile, Giornata mondiale dell’autismo | VIDEO

Nel giorno per eccellenza che celebra la consapevolezza sull’autismo e davanti a tantissimi ragazzi e alle loro famiglie, ieri sera, in via Umberto Nobile, ad Eboli, i locali dell’associazione Liberi di Sognare Aps, presieduta da Rita Rosati, hanno aperto ufficialmente le porte e accolto sorrisi, abbracci, bolle di sapone e balletti.

La giornata

Insieme alla comunità locale che si è ritrovata per festeggiare un momento di grande valenza sociale: l’inaugurazione della panchina blu simbolo della consapevolezza sull’autismo. Inserita nel programma ufficiale delle attività dell’amministrazione comunale quella di ieri sera è stata una grande festa. La gioia dei giovani utenti dell’associazione e l’entusiasmo travolgente hanno coinvolto tutti i presenti.

L’inaugurazione

All’inaugurazione della panchina blu in via Umberto Nobile proprio davanti all’ingresso della sede dell’Associazione Liberi di Sognare insieme al Sindaco di Eboli Mario Conte e all’assessore alle politiche Sociali Katia Cennamo ha partecipato anche la Garante comunale per i diritti delle persone con disabilità Carmen Carnevale e per l’Azienda Speciale Sele Inclusione, Donato Guercio. Entusiasmo e progetti sociali, l’Associazione Liberi di Sognare ha già in cantiere una importante programmazione.