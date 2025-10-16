Eboli, profilo produttivo della Piana del Sele: i dati dell’economia e le prospettive di sviluppo

Si tratta di una pubblicazione che, attraverso un vero e proprio focus, disegna l’intero sistema produttivo e imprenditoriale del territorio

A cura di Comunicato Stampa
Municipio Eboli

Dati statistici ed elenco degli indicatori per disegnare il profilo delle attività produttive, dell’economia e del lavoro nella Piana del Sele. Il comune di Eboli, attraverso l’assessorato alle attività produttive e allo sviluppo economico, guidato dall’assessore Vincenzo Consalvo, ha realizzato uno strumento strategico di informazione e indicazioni al servizio degli operatori economici e produttivi.

Ecco di cosa si tratta

Si tratta di una pubblicazione che, attraverso un vero e proprio focus, disegna l’intero sistema produttivo e imprenditoriale del territorio, sottolineando presenze e capacità produttiva e guardando alla possibilità di sviluppo futuro.

Uno strumento a disposizione degli operatori, e non solo, che è stato tenuto a battesimo dalla ritrovata Fiera di Eboli, dove è andato letteralmente a ruba e dove ha fatto registrare un ampio gradimento.

Il commento

«Questa iniziativa – ha commentato il sindaco, Mario Conte – è uno strumento efficace, capace di dirci cosa si muove sul territorio in termini di attività produttive, segnando anche un indicatore per quanto riguarda l’offerta di lavoro e le possibilità di sviluppo complessivo, produttivo e commerciale».

Tra le particolarità del documento, che si presenta editorialmente come un vero e proprio opuscolo, dunque facile da consultare per tutti, c’è anche un report sulla presenza di stranieri sul territorio.

Anche in questo caso si tratta di un’informazione strategica, poiché i lavoratori del comparto agricolo sono per la maggior parte proprio stranieri e questo ha una valenza enorme sulle produzioni agricole di eccellenza e sull’industria di trasformazione, a cominciare dai prodotti della quarta gamma.

Dopo l’evidente gradimento palesato da imprenditori e cittadini, ora il documento sarà ristampato con un’ampia tiratura e tutti gli interessati potranno trovarlo gratuitamente, con una distribuzione in edicole ed esercizi commerciali.

«Abbiamo voluto mettere in campo uno strumento completo – spiega l’assessore Vincenzo Consalvo -, capace di fotografare l’esistente e dare indicazioni sul futuro. Abbiamo voluto anche considerare le criticità del settore imprenditoriale e produttivo, in modo da avere la visione chiara su dove intervenire.

Maggiori opportunità occupazionali

Soprattutto, puntiamo a contribuire alle iniziative maggiormente capaci di creare sviluppo e opportunità occupazionali, come nel caso dell’area PIP di Eboli, dove gli ultimi due lotti sono in gara per l’assegnazione e a quel punto avremo l’intera zona industriale a pieno regime».

Leggi anche:

Eboli, due anni di politiche giovanili: il consigliere Maratea traccia il bilancio e guarda al futuro

L’idea dell’Amministrazione Comunale è di coniugare varie forme di opportunità che sappiano dare impulso ad attività di vario genere sul territorio. Alla presidenza del Consiglio dei Ministri è stata chiesta l’applicazione dei benefici economici per l’intera fascia costiera, in modo da dare ulteriore impulso alle attività estive, ricettive e turistiche.

Altra iniziativa significativa è l’ennesimo recente sollecito al Ministero di Grazia e Giustizia, affinché si proceda rapidamente alla definizione del programma di intervento sull’ala del Castello Colonna da anni oggetto di un cantiere che incide sulla viabilità, sulla sicurezza ed anche sui progetti culturali e turistici della città.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tribunale Vallo

Intelligenza artificiale e processo penale: a Vallo della Lucania un incontro

Vallo della Lucania ospita un convegno sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel processo penale,…

Teresa Giuliani

Vallo della Lucania, Teresa Giuliani nel Comitato Tecnico Sanitario del Ministero

Un importante incarico che avrà durata triennale

Polla, ufficio postale
3

Polla: nuovamente operativo l’ufficio postale nella versione “Polis”

La sede di Polla è a disposizione dei cittadini da lunedì al…

Stories

Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati