Eboli, profilo produttivo della Piana del Sele: i dati dell’economia e le prospettive di sviluppo

Dati statistici ed elenco degli indicatori per disegnare il profilo delle attività produttive, dell’economia e del lavoro nella Piana del Sele. Il comune di Eboli, attraverso l’assessorato alle attività produttive e allo sviluppo economico, guidato dall’assessore Vincenzo Consalvo, ha realizzato uno strumento strategico di informazione e indicazioni al servizio degli operatori economici e produttivi.

Ecco di cosa si tratta

Si tratta di una pubblicazione che, attraverso un vero e proprio focus, disegna l’intero sistema produttivo e imprenditoriale del territorio, sottolineando presenze e capacità produttiva e guardando alla possibilità di sviluppo futuro.

Uno strumento a disposizione degli operatori, e non solo, che è stato tenuto a battesimo dalla ritrovata Fiera di Eboli, dove è andato letteralmente a ruba e dove ha fatto registrare un ampio gradimento.

«Questa iniziativa – ha commentato il sindaco, Mario Conte – è uno strumento efficace, capace di dirci cosa si muove sul territorio in termini di attività produttive, segnando anche un indicatore per quanto riguarda l’offerta di lavoro e le possibilità di sviluppo complessivo, produttivo e commerciale».

Tra le particolarità del documento, che si presenta editorialmente come un vero e proprio opuscolo, dunque facile da consultare per tutti, c’è anche un report sulla presenza di stranieri sul territorio.

Anche in questo caso si tratta di un’informazione strategica, poiché i lavoratori del comparto agricolo sono per la maggior parte proprio stranieri e questo ha una valenza enorme sulle produzioni agricole di eccellenza e sull’industria di trasformazione, a cominciare dai prodotti della quarta gamma.

Dopo l’evidente gradimento palesato da imprenditori e cittadini, ora il documento sarà ristampato con un’ampia tiratura e tutti gli interessati potranno trovarlo gratuitamente, con una distribuzione in edicole ed esercizi commerciali.

«Abbiamo voluto mettere in campo uno strumento completo – spiega l’assessore Vincenzo Consalvo -, capace di fotografare l’esistente e dare indicazioni sul futuro. Abbiamo voluto anche considerare le criticità del settore imprenditoriale e produttivo, in modo da avere la visione chiara su dove intervenire.

Maggiori opportunità occupazionali

Soprattutto, puntiamo a contribuire alle iniziative maggiormente capaci di creare sviluppo e opportunità occupazionali, come nel caso dell’area PIP di Eboli, dove gli ultimi due lotti sono in gara per l’assegnazione e a quel punto avremo l’intera zona industriale a pieno regime».

L’idea dell’Amministrazione Comunale è di coniugare varie forme di opportunità che sappiano dare impulso ad attività di vario genere sul territorio. Alla presidenza del Consiglio dei Ministri è stata chiesta l’applicazione dei benefici economici per l’intera fascia costiera, in modo da dare ulteriore impulso alle attività estive, ricettive e turistiche.

Altra iniziativa significativa è l’ennesimo recente sollecito al Ministero di Grazia e Giustizia, affinché si proceda rapidamente alla definizione del programma di intervento sull’ala del Castello Colonna da anni oggetto di un cantiere che incide sulla viabilità, sulla sicurezza ed anche sui progetti culturali e turistici della città.