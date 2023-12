Eboli, prime 12 stabilizzazioni per l’azienda speciale Sele Inclusione ASSI  

Assunzione a tempo indeterminato di 10 assistenti sociali, 1 sociologo e 1 funzionario economico contabile: l’Azienda Speciale Sele Inclusione ASSI ha avviato la procedura. È stato pubblicato questa mattina all’albo pretorio l’avviso e la determina del direttore generale di A.S.S.I. Antonio Nuzzolo con il quale si avvia la prima procedura di stabilizzazione del personale del Piano di Zona S3 (ex S5).

«In questa prima fase verranno “stabilizzati” coloro che hanno maturato i tre anni di servizio al 31 dicembre 2022 in base alla cosiddetta legge Madia, attraverso un procedimento di stabilizzazione diretta che è possibile fino al 31 dicembre 2023. Per la stabilizzazione si terrà conto del servizio prestato presso il Piano di Zona Ambito sociale S3 (ex S5) Comune di Eboli capofila o in uno dei Comuni costituenti l’Ambito Territoriale per la gestione associata dei servizi sociali e socio sanitari», dicono da ASSI.

Gli obiettivi

Nel corso del 2024, si procederà alle successive stabilizzazioni fino al livello previsto secondo cui si deve giungere ad un rapporto di 1 assistente sociale ogni 5mila abitanti. In totale, quindi, con i successivi procedimenti che verranno espletati in base al comma 2 della legge Madia, si giungerà a stabilizzare 15 assistenti sociali. «Stiamo tenendo fede alla tabella di marcia che abbiamo stabilito – ha dichiarato il Presidente di Assi Donato Guercio – così come avevamo annunciato e concordato anche con i sindacati e i comuni afferenti all’ambito. Devo ringraziare il Direttore Antonio Nuzzolo per l’ottimo lavoro che sta svolgendo. Il cambio di passo è in corso. Ben presto l’azienda supererà tutte le mancanze del passato».