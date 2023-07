Eboli: Antonio Nuzzolo è il Direttore dell’Azienda Speciale Sele Inclusione

Un curriculum di tutto rispetto, un impegno concreto che viene da lontano. Professionalità ed affidabilità. Antonio Nuzzolo è il Direttore di ASSI l’Azienda Speciale Sele Inclusione. L’altro giorno si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ASSI, per la presa d’atto dei lavori della Commissione nominata per la valutazione comparativa delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva composta dal Prof. Porfidio Monda (Presidente), dalla Dr.ssa Jolanda Soldovieri (Componente) e dal Dr. Domenico Gelormini (Componente).

Il cda

Il Consiglio di Amministrazione preso atto ed acquisiti i verbali prodotti dalla Commissione esaminatrice ha proceduto alla nomina del Direttore secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 dello Statuto e dello stesso Avviso pubblico di selezione comparativa e conferiva l’incarico di Direttore dell’Azienda Speciale Sele Inclusione al Dr. Antonio Nuzzolo.

Chi è Antonio Nuzzolo

Sociologo, Responsabile Area Welfare e Progettazione del Consorzio Sociale AGORA’ S10 – Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona. Esperto progettazione sociale e formativa, coordinamento servizi per l’infanzia e l’adolescenza, servizi per le disabilità e sull’integrazione socio-sanitaria, gestione attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. Docente Master di I livello in “Management del welfare territoriale” Università degli Studi di Salerno.

Con la nomina del Direttore, l’Azienda ASSI completa i propri organi consortili e si avvia, nei prossimi giorni ad approvare il Piano Programma 2023/2025 con Budget Economico Triennale e Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, per arrivare a settembre alla presentazione dei Piani Sociali di Zona e PAL (Programma Attuativo Locale) I e II annualità del triennio 2022-2024. Recupero dei ritardi, perseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e degli obiettivi di servizio, rafforzamento e stabilizzazione del Servizio Sociale Professionale i primi obiettivi di ASSI.

Soddisfatti anche il Presidente del CdA, Donato Guercio.